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    В Нигерии по подозрению в краже нефти задержали двух украинцев

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    Военные задержали одного нигерийца, двух пакистанцев, двух украинцев, одного индонезийца, трех граждан Ганы и одного гражданина Бенина. Задержанные откачали с платформы Shell Petroleum около 2 тысяч метрических тонн нефти.
    Полиция Нигерии. Архивное фото
    flickr.com/AMISOM Public Information

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Представители ВМС Нигерии задержали в нигерийском штате Дельта 10 человек, в том числе двух граждан Украины, подозреваемых в попытке кражи нефти, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя военного ведомства.

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    "Подозреваемые были задержаны рано утром во вторник, когда откачивали нефть на судно с платформы Afremo A… принадлежащей Shell Petroleum and Development Company, работающей на реке Форкадос", — заявил представитель нигерийских ВМС Ибрагим Деву (Ibrahim Dewu).

    По его словам, военные задержали одного нигерийца, двух пакистанцев, двух украинцев, одного индонезийца, трех граждан Ганы и одного гражданина Бенина. Деву отметил, что они откачали с платформы Shell Petroleum около 2 тысяч метрических тонн нефти.

    Нигерия обладает вторыми крупнейшими в Африке (после Ливии) доказанными запасами нефти, однако добывает только 2% от общемирового объема нефти. Нападения боевиков в прошлом году в дельте реки Нигер привели к сокращению производства до самого низкого уровня за последние 25 лет.

    Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила 8 компаний, использовавших "шпионское оборудование" из РФ. 

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