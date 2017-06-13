Украина воровская: домушники зачастили в гости к депутатам-миллионерам

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

На минувшей неделе в Николаеве неизвестные обокрали дом народного депутата Украины от БПП Сергея Хланя. Когда именно заявлялись непрошеные гости, депутат не знает. Семья на несколько дней уехала, а когда вернулась, застала полный разгром.

По данным нардепа, воры искали его наличные средства, но не нашли. Да и пришли не по адресу – он там уже не проживает.

Пострадал на миллионы

Дом депутата находится в Корабельном районе Николаева, в так называемом "Царском селе". Место – приметное. Соседи – люди богатые. К дому депутата явно присматривались и, как только он опустел, тут же влезли. Несколько дней воры могли спокойно хозяйничать.

"Дом оформлен на мне, внесен в декларацию, но живет там первая жена с дочкой, старший сын уже живет сам. Злоумышленники воспользовались моментом, когда они уехали отдыхать. Усиленно искали наличные деньги, которые указаны в декларации, все перевернули, раскрутили и разломали, времени у них было много. Украли золото и технику. Дом теперь еще долго придется восстанавливать. Но Слава Богу, что никого не было дома – все живы и здоровы. Дочь сейчас у бабушки, боится возвращаться домой", – рассказал нардеп изданию "ХЕРСОН онлайн".

Можно сказать, что депутат отделался легким испугом. Ведь задекларировал Хлань ни много ни мало – три пары дорогих наручных часов, 2,9 миллиона гривен наличных, 450 тысяч долларов США. В то же время, с пустыми руками воры не ушли. Взяли с собой все ценное, что нашли – драгоценности, технику, наличные на 900 тысяч гривен. Что интересно, соседи ничего подозрительного в отсутствии хозяев не слышали.

Как рассказывают сотрудники МВД, старый украинский обычай хранить дома наличные и ценные вещи играет на руку ворам-домушникам. И самое главное, не всегда потерпевшие пишут заявление в полицию: кто-то не хочет афишировать ни произошедшее, ни масштабы похищенного и предпочитают искать ворованное с помощью специалистов, работающих не за зарплату МВД.

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А по данным одного из сотрудников МВД в Киевской области, известные фамилии жертв воров, особенно из определенных политических партий, стараются не называть. Пришло такое указание из министерства. Когда в феврале этого года в элитном поселке Конча-Заспа из Mercedes-Benz была похищена сумка с личными вещами и ноутбуком народного депутата, в полиции только сообщили его возраст – 47 лет. Кто конкретно стал жертвой воров, скрыли, хотя и похищенного не нашли.

Хотя поговаривали, что пострадал приближенный к главе МВД депутат из "Народного фронта".

Без шума и пыли

А "жертвы деклараций" уже были. Первыми под удар налетчиков и воров попали судьи и сотрудники прокуратур. Злоумышленники знали, где, у кого и чем можно поживиться.

В то же время, в список потенциальных жертв попадают не только действующие, но и бывшие чиновники. Ночью 3 мая в пригороде Винницы в селе Агрономичном злоумышленники пробрались в частное домовладение и незаметно для хозяев вынесли деньги и вещи. Проснувшийся от шума хозяин, бывший губернатор Винницкой области Сергей Татусяк, попытался догнать преступников, но тем удалось скрыться с украденным. Добычей воров стал сейф, в котором якобы хранилось около 3 тыс. гривен и 1,8 тысяч долларов, а также норковая шуба жены. Никаких подробностей дерзкой кражи не разглашают.

Ну и еще одно: как рассказывает бывший сотрудник УБОП МВД Украины, если с одной стороны декларации упростили задачу ворам – материальное благосостояние зафиксировано на бумаге, с другой стороны, не к каждому злоумышленники могут так просто попасть.

"Богатые люди – неглупые люди. Если они дома и хранят наличку, то не в матрасах. Для этих целей они или мощный сейф встраивают и прячут так, что трудно найти, или же придумывают тайники в полу, в стенах, в мебели.



Но главное, тот, кто печется о свой безопасности, нанимает охранников, даже не сигнализацию, а настоящую охрану. Вор-домушник, даже очень очень опытный, не в каждый дом может проникнуть. Они учитывают все риски. А чтобы обчистить дом, нужна бригада, так, чтобы одни стояли на "шухере", а другие шарили по жилищу", – отмечает подполковник милиции.

Судя по декларациям, поданным чиновниками, бандитам есть к кому зайти в гости – и гарантировано не уйти с пустыми руками. К примеру, самым богатым депутатом по денежным активам является Игорь Котвицкий из фракции Народный фронт (1 млрд 918 млн 300 тыс. 423 грн). На втором месте – Виталий Хомутынник из депутатской группы "Партия Видродження" (492 млн 122 тыс. грн), на третьем – Богдан Дубневич из фракции Блок Петра Порошенко (441 млн 458 тыс. 978 грн).

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Еще 7 депутатов из первой десятки: внефракционный депутат Юрий Деревянко – 416 млн 210 тыс. 907 грн, внефракционный Вячеслав Константиновский – 407 млн 506 тыс. 264 грн, депутат фракции БПП Ярослав Дубневич – 321 млн 463 тыс. грн, внефракционный Александр Супруненко – 304 млн 483 тыс. 972 грн, Нестор Шуфрич из Оппозиционного блока – 273 млн 614 тыс. 168 грн., Геннадий Бобов из депутатской группы

"Партия Видродження" – 209 млн 650 тыс. грн, Валерий Писаренко – (Партия Видродження) – 207 млн 665 тыс. 226 грн.

И все это – не считая членов правительства, которые за три года стали украинскими миллионерами и по старой-доброй традиции большую часть своих накоплений хранят дома. Соблазн у злоумышленников, надо сказать, большой.