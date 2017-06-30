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    Семейная пара из РФ попалась на краже туалетной бумаги в турецком отеле

    (обновлено: )40021
    Семейная пара из Сургута решила вывезти из турецкой Аланьи на родину 14 рулонов туалетной бумаги, пять литров популярного ирландского сливочного ликера Baileys, тапочки, халаты, полотенца, апельсины и даже вырванные с корнем растения из сада.
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    Жители Сургута (РФ) попытались вывезти из турецкого отеля два чемодана "сувениров", в том числе 14 рулонов туалетной бумаги, однако сотрудники службы безопасности отеля пресекли "кражу", сообщает bloknot.ru

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    Семейная пара решила вывезти из турецкой Аланьи на родину 14 рулонов туалетной бумаги, пять литров популярного ирландского сливочного ликера Baileys, тапочки, халаты, полотенца, апельсины и даже вырванные с корнем растения из сада.

    "Каково же было разочарование "дорогих гостей", когда они узнали, что персонал на протяжении уже целой недели следил за тем, как они берут и складывают в свои чемоданы все, что попадается на глаза. И, в конце концов, перед выпиской из гостиницы охранники заставили туристов открыть весь свой багаж и показать содержимое", — пишет издание.

    bloknot.ru
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    Администрация отеля заставила россиян оплатить содержимое чемоданов по рыночной стоимости — $231.

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