Золотарев: ситуация с криминалом в Украине уже хуже, чем в лихие 90-тые

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Одним из самых громких событий уходящей недели стала перестрелка в Днепре (бывшем Днепропетровске — Ред.).

Вечером 24 июля возле лаундж-бара D.O.M. Hookah House произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще один — скончался от полученных травм в больнице. Пять человек пострадали. По данным СМИ, убитые были бойцами АТО, также был ранен АТОшник и адвокат Эдмунд Саакян, его брат, присутствовавший на месте ЧП, не пострадал. Позже стало известно, что в больницу Мечникова госпитализировали и несколько нападавших.

Этот инцидент стал очередным свидетельством возвращения Украины в "лихие 90-е", точнее, сейчас ситуация даже хуже, сказал в интервью РИА Новости Украина политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"То, что произошло в Днепре — во многом закономерно, поскольку ни для кого не секрет, что в Днепропетровске действовали группировки, имеющие характер этнических. Сам же инцидент (перестрелка — Ред.), кто бы и как не пытался придать ему политическую окраску, здесь главную роль играют деньги. Потому что убивают в Украине прежде всего за деньги, и это надо понимать, рассматривая днепропетровский конфликт", — сказал политолог.

По его словам, ситуация показательна тем, что "скрываемая долгое время за ширмой полицейской реформы, реальная криминогенная ситуация все-таки вылазит наружу".

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"Страна вернулась в ситуацию даже худшую, чем была в лихие 90-е. Поскольку тогда, по крайней мере, что-то было хоть "по понятиям". Но "понятия" лихих 90-х остались в прошлом, и о них мы можем… только мечтать: сейчас правит бал беспредел. Кто кого кинет, у кого круче наемная дружина, и лучше вооружена… И пример в Днепре это наглядно показал", — отметил Золотарев.

Он подчеркнул, что перестрелка в Днепре (наряду с многочисленными инцидентами в других городах) наглядно показала: "полицейская реформа оказалась всего лишь картонной декорацией, за которой скрывается рост преступности не на проценты, а — в разы".

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Отвечая на вопрос, почему так происходит, политолог отметил: "Одной из причини роста преступности, помимо продолжающегося конфликта на востоке Украины и колоссального притока оружия, притока людей, участвовавших в АТО и перешагнувших… скажем так — умеющих обращаться с оружием, стрелявших в людей, является также падение уровня жизни".

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"Это все объективные факторы, но есть и фактор субъективный: это некомпетентность, непрофессионализм руководства МВД, авантюризм, политизация… И эти субъективные факторы, вкупе с объективными, они привели к росту преступности, к криминальной волне, в которой сейчас тонет Украина… Не проходит и дня, чтобы что-то не взрывалось, убивают ежедневно", — сказал Золотарев.

Он добавил: "Люди, знакомые с криминальной статистикой, знают, что в 90-е годы взрывы, использование взрывчатый веществ — это были ЧП, на раскрытие таких преступлений бросали все силы. Сегодня это превратилось в обыденность".

Однако днепровский инцидент, по мнению политолога, показал еще одну особенность текущего момента: "заправляют этнические группировки".

Какова же перспектива, сможет ли кто-то "погасить" поднявшуюся криминальную волну? Однозначно ответить на этот вопрос сейчас трудно, считает Золотарев.

"Это проблема утраты государством монополии на насилие… Даже студент первого курса юрфака знает, что либо государство эту монополию восстанавливает, так или иначе, либо под вопрос ставится само существование государства", — сказал он.

Эксперт напомнил, что в 90-е годы занимавший тогда пост президента Украины Леонид Кучма это прекрасно понимал.

"Конец 90-х и начало нулевых — это был период, когда МВД раздавило организованную преступность. Можно спорить о том, что глава МВД Юрий Кравченко тогда "братву подменил ментами", но, как бы то ни было, государство восстановило свою монополию на насилие", — отметил Золотарев.

По его словам, "фактически организованная преступность в том виде, в каком она существовала в 90-х, была тогда ликвидирована".

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"И это была куда более эффективная реформа МВД, адаптированная к требованиям времени, в отличие от декоративной полицейской реформы имени господина Авакова (нынешнего главы МВД — Ред.), которая, по большому счету, привела вместо тех результатов, которые министр анонсировал, к обратным результатам", — резюмировал политолог.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что общее количество преступлений в стране за первое полугодие 1017 года снизилось на 16,5%, уровень раскрываемости повысился на 20,5%. Однако в такие "головокружительные успехи" не все верят даже в полиции.