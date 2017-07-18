Правозащитники: Украина идет к тоталитаризму

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украинская власть все чаще использует эмоциональную риторику борьбы с "российской агрессией" для наступления на гражданские свободы внутри страны. Очевидно стремление власти расширить свои полномочия за счет сужения прав и свобод граждан, а о давлении на "реформаторов" и "борцов с коррупцией" приходится уже "сигналить" в ПАСЕ. Об этом заявили представители нескольких правозащитных организаций на пресс-конференции в Киеве.

Под предлогом "агрессии"

По словам правозащитников, особенно ярко тенденция движения к тоталитаризму проявилась на прошедшей неделе.

"Через парламент пытались протолкнуть целый вал репрессивных законопроектов… События прошлой недели целиком укладываются в общую логику тревожной тенденции, которую мы наблюдаем в течение последних лет", — пояснила глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук. Впрочем, она признала, что для ограничения прав человека у украинского государства есть некоторые основания: декларируемая "борьба с российской агрессией".

Отметим, что украинские правозащитники такую воинственную риторику официального Киева поддерживают: "Украина третий год находится в состоянии войны с Российской Федерацией".

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"И понятно, что во время войны, даже не объявленной, права человека ограничиваются… но ограничиваются пропорционально. А то, что мы наблюдаем в разных сферах при принятии государственных решений, свидетельствует о непропорциональном ограничении прав людей", — сказала правозащитница.

Она добавила, что власть использует эмоциональную риторику об "агрессии", и это поддерживается частью общества: таким образом, по ее словам, есть опасность, что "граждане добровольно отдадут власти все свои права…".

Матвийчук подчеркнула, что под разговоры об "агрессорах" ограничения, тем не менее, вводятся именно для украинских граждан — "не для кого-то другого".

Тревожные тенденции

По словам Матвийчук, тревожат попытки власти ограничить свободу слова и собраний, вызывает опасения "кампания дискредитации общественных активистов, которые противодействуют коррупции", к чему будто бы (по словам самих активистов) "причастна украинская спецслужба".

Кроме того, правозащитники обеспокоены практикой принятия решений без консультаций с общественностью (в качестве примера привели "законопроект о реинтеграции Донбасса"), тревожит их также "создание военизированных формирований, которые подчиняются МВД, и использование их для охраны общественного порядка, что прямо запрещено Конституцией Украины".

Исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Аркадий Бущенко отметил, что на протяжении последних трех лет "все время есть стремление власти расширить свои полномочия за счет сужения прав, гарантий и свобод людей".

По его словам, это можно наблюдать в сфере свободы слова (и в законопроектах, и в судебной практике, а также в практике правоохранителей — "когда за высказывание привлекают к уголовной или иной юридической ответственности"). Правозащитник добавил, что отмечены ограничения права на мирные собрания под разными предлогами, предлагаются законопроекты, принятие которых сильно усложнит работу общественных организаций…

Напомним, ранее Еврокомиссия призвала Киев "немедленно" пересмотреть законодательную норму о декларировании доходов представителями неправительственных организаций.

"Все мы — технологические террористы"

Особенно беспокоит правозащитников ситуация в информационной сфере, где власть свое наступление на свободы также прикрывает "войной" в самых разных проявлениях.

"Обеспечение информационной безопасности, гибридная война, информационная война — становятся таким жупелом, которым пугают народ и говорят: мы в информационной опасности и потому надо с этим что-то делать. И пытаются протянуть много очень вредных законодательных инициатив", — подчеркнул Бущенко.

Он напомнил о законопроекте, в котором есть термин "технологический терроризм", означающий, помимо прочего, попытку влиять на принятие решений органов власти и т. п. Правозащитник подчеркнул, что в этом, собственно, и заключается работа общественных организаций: "все мы — технологические террористы".

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Наступление на свободы идет по многим направлениям, но власть имеет "оправдания".

"Психологически считается, что война с агрессором, ну, и у нас есть еще одна война — война с коррупцией, оправдывают все. То есть, когда мы победим коррупцию, тогда будем жить в правовом государстве. А пока мы коррупцию и врага не победили, правовое государство не своевременно… Мы так не считаем. Я согласен абсолютно — если мы получим победу на этих двух фронтах благодаря тому, что потеряем признаки правового государства, превратимся в авторитарное государство, я считаю, что эта война того не стоит. Тогда я не понимаю, за что мы воюем", — сказал Бущенко.

Церковь, женщины и "антикоррупционные активисты"

Влиять на власть пробуют не только правозащитники. Однако чужого влияния они не одобряют. Так, исполнительный директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук выразила обеспокоенность тем фактом, что наблюдается, по ее словам, "очень агрессивное, активное и безапелляционное наступление абсолютно всех религиозных конфессий на те решения, которые принимаются в Верховной Раде".

По ее словам, из-за церковного влияния, например, до сих пор не ратифицирована в парламенте Стамбульская конвенция, а еще — на сайте Рады "висит законопроект о запрете абортов". Покальчук высказала предположение, что этот проект может быть одобрен.

По ее словам, Украина "из страны, которая после Майдана провозгласила евроинтеграционное направление, провозгласила, что права человека весят больше, чем все другое", превращается в страну, осваивающую "практики тоталитарных государств" (в качестве таковых были названы Турция и Россия).

С этим согласилась президент Фонда "Открытый Диалог" Людмила Козловская, отметившая, что власть также давит на активистов, борющихся с коррупцией", имеют место "политические преследования" отдельных "реформаторов", журналистов-расследователей, "антикоррупцинных активистов".

Козловская добавила, что обычно она выступает "адвокатом Украины на международном уровне". Но теперь вот — "впервые за три года" — приходится посылать первый тревожный сигнал в Совет Европы.

До сих пор, получается, никаких особенных нарушений прав и свобод на Украине правозащитники не видели — или же до сих пор власти и ультраправые преследовали "не тех", не таких людей, о каких хоть на минутку побеспокоилась бы Европа?

В случае с "антикоррупционерами" и "реформаторскими организациями" все по-другому. Как отметила Козловская, в Совете Европы с такими политическими преследованиями никто мириться не будет.