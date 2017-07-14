За полгода в Украине зафиксировано 122 случая нарушения свободы слова

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. За первые шесть месяцев текущего года в Украине зафиксировано 122 случая нарушений свободы слова, по сравнению со 129 случаями за аналогичный период 2016 года. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного мониторинга Института массовой информации "Барометр свободы слова", опубликованные на сайте организации.

В то же время, если считать вместе с временно неподконтрольными Киеву территориями Донбасса и Крымом, количество нарушений с начала года составляет 132 (за аналогичный период 2016-го —154).

Наибольшее количество нарушений за первые шесть месяцев 2017 г. было зафиксировано в категории "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" — 42 случая (за этот же период 2016 г. — 46 случаев).

На втором месте по количеству нарушений оказалась категория "ограничение доступа к публичной информации". С начала года было зафиксировано 17 случаев подобных нарушений, тогда как за аналогичный период 2016 г. было зафиксировано 9 таких случаев.

Института массовой информации Статистика по случаям нарушений свободы слова в Украине

В тройку лидеров по количеству нарушений также вошли угрозы журналистам (14 случаев), однако количество угроз существенно уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (24 случая).

Эксперты ИМИ отмечают уменьшение физической агрессии в отношении журналистов — с начала года было зафиксировано 9 нападений, по сравнению с 23 нападениями, которые были зафиксированы за аналогичный период прошлого года.

Негативной тенденцией первого полугодия 2017 является увеличение количества случаев повреждения имущества журналистов. С начала года произошло 9 таких случаев, по сравнению с 2016 годом, когда был зафиксирован только один такой случай.

В общем, в первом полугодии 2017 года случаи нарушений свободы слова произошли в 20 областях Украины. Наибольшее количество таких нарушений зафиксировано в Киеве и прилегающей области — 30 случаев, в Полтавской области (12 случаев) и еще в двух регионах (Одесская и Николаевская), где зафиксировано по 9 случаев.

Основными агрессорами и нарушителями прав журналистов стали: частные лица — 67 случаев, местные власти — 18 случаев, правоохранители с силовиками — 9 случаев, судебная власть — 5 случаев, говорится в исследовании.

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В июне Мининформполитики опубликовало "черный список" сайтов для запрета. По сообщению чиновников, сайты содержат контент, который способствует разжиганию межэтнической и межнациональной вражды, призывает к нарушению территориальной целостности государства или же содержит запрещенную законом коммунистическую пропаганду.