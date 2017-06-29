Мельничук: действующая власть узурпировала и растоптала наши права

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Тактика беспредела, которой руководствуется власть уже три года после Революции достоинства надоела уже и тем, кто, собственно, помогал политикам занять места в уютных креслах. Хотя, под красивыми лозунгами очередной смены власти многие часто руководствуются исключительно личными интересами.

Новые требования

После череды ультиматумов от право-радикальных сил, свое решительное "нет" власти объявили бывшие бойцы батальйона "Айдар", среди которых и его командир Сергей Мельничук. По его словам, власть в Украине настолько оторвалась от собственного народа, что даже когда к ней обращаются напрямую, делает вид, что ничего не слышит и не видит.

В День Конституции члены Всеукраинского Вече "Объединенные Украиной", основу которого как раз и составляют бойцы "Айдара", пообщались с представителями Администрации президента. Как рассказал сам Мельничук, на встрече с людьми из Банковой стало понятно, что власть не будет идти на встречу "айдаровцам".

Последние, к слову, потребовали немало — отправить в отставку руководство силовых структур, признать ЛНР-ДНР террористическими организациями, а также закончить войну на Донбассе.

"По Конституции носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ", — заявил Мельничук. "Тем не менее, действующая власть узурпировала и растоптала наши конституционные права и цинично пренебрегает своими обязанностями. Время прошло и кредит народного доверия к власти исчерпан. Каждый день мы наблюдаем за тем, как действующая власть принимает незаконные решения, которые противоречат Конституции Украины и ее национальным интересам. Нам навязали АТО, нас втягивают в НАТО, забыв о внеблоковом статусе, нас пытаются уничтожить физически, лишив лекарств и бесплатной медицины, отбирая землю".

Дать отчет

По словам Мельничука, боевые действия на Донбассе, которые привели к гибели тысяч украинцев являются не более чем следствием геополитической войны, которую на территории Украины проводят Российская Федерация и США с Европой.

Согласен с Мельничуком и его "побратим", тоже "айдаровец" Владимир Колодзинский.

"Власть начала активные рейдерские действия по всей Украине. Например, на бумаге у нас идет война на востоке, а политики тем временем собрались массово продавать украинскую землю. Из самих же украинцев пытаются сделать рабов. Политики должны давать отчет за свои действия", — заявил он.

Без конкретики

Но, судя по всему, с четкой стратегией и пошаговой инструкцией, как конкретно дать отпор обнаглевшей власти Мельничук и его соратники пока не определились.

На вопрос корреспондента РИА Новости Украина, на что готовы пойти активисты в случае, если политики прогнозируемо проигнорируют все их требования, Мельничук ответил весьма расплывчато.

"Сегодня политики фактически грабят наше национальное богатство — землю. Если они не будут выполнять наши условия, то мы, опираясь на принятую нами резолюцию и руководствуясь Конституцией, мы будем брать власть в свои руки. Народ Украины будет создавать свои структуры и мы все-таки заставим политиков пойти на перевыборы. Мы соберем в Верховной Раде 150 подписей, которые запустят процедуру самороспуска парламента. Мажоритарщикам будет поставлено условие, что если они не подпишут этот документ, то о следующих выборах могут и не мечтать. На этот раз подкупить людей гречкой не получится. Люди поднимутся точно так же как в 2014-м году", — говорит Мельничук.

Борьба за электорат

Вместе с тем, в кругу политических экспертов весьма скептически отнеслись к инициативе под предводительством Сергея Мельничука. По мнению политолога Алексея Якубина, ее цель носит сугубо электоральный характер.

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"Сегодня многие хотят освоить нишу правого радикализма, создается целая группа партий", — говорит Якубин. "Дело в том, что сегодня эта ниша воспринимается политиками как одна из референтных, на которую стоит равняться. Но, по сути, все эти проекты — мертворожденные. Сама по себе ниша весьма не велика, за нее происходит колоссальная борьба — "Народный фронт", "Нацкорпус", "Свобода", этот список можно продолжать. С другой стороны, эта ниша нестабильна — избирателя все больше тревожат социально-экономические проблемы, право-радикальных лозунгов людям уже недостаточно. Есть большое разочарование в тех топовых политика, кто такие лозунги использовал. Попытка окучить эту нишу больше похожа на тактическую цель, чтобы созданную партийную структуру куда-то "влить", в обмен на мандат или место в списке. Завоевание симпатий избирателя — здесь второстепенный проект".