Как победить тоталитаризм с единовластием и обойтись без майдана

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед – для РИА Новости Украина

Полный отказ от сотрудничества с Россией опровергает географию. А недавний запретительский зуд украинской власти и реакция на него общества опровергли третий закон Ньютона: сила действия равна силе противодействия.

Молчание ягнят

Крайне пассивная реакция украинцев на экзерсисы власть предержащих подчас выглядит противоестественной. Более того, возникает впечатление, что граждане начали страдать своего рода стокгольмским синдромом, вполне поддерживая одиозные инициативы правительства, несущие угрозы не только их гражданским свободам, но и физическому выживанию.

При полном непротивлении были внедрены космические коммунальные тарифы, часто превышающие месячный уровень дохода семьи; разрыв сотрудничества с РФ и Донбассом, приведший к росту безработицы и угрозе веерных отключений электричества; свертывание социальных программ и льгот. Украинцы молчат, прекрасно зная о грядущей пенсионной реформе и распродаже сельскохозяйственных земель, покорно принимают засилье националистической пропаганды, криминальную революцию, развал медицины и образования.

С удивительным равнодушием отреагировали они и на "декоммунизацию", запрет любимых фильмов и книг, отмену традиционных праздников, блокирование социальных сетей, ряда интернет-сервисов и компьютерных программ. Я сознательно в данном случае воздержусь от политических комментариев, т.к. введенные запреты лишь частично касаются политических вопросов. Например, блокирование ВК и Одноклассников наносит ущерб украинскому бизнесу, продвигавшему свою продукцию в интернете. А запрет ввоза российских книг касается не только геополитических выкладок российских экспертов, но и словарей, детской и профессиональной литературы, переводов мировой классики и т.д. О потерянных в Яндекс-кошельках средствах и говорить не приходится. Безвизовый режим подоспел как раз вовремя: теперь украинцам придется выехать за границу, чтобы освободить свои сбережения "из заключения".

Не встречая противодействия, власть продолжает "закручивать гайки". По сообщению главы Пиратской партии Украины С.Ярыгина, правительство готовит проект закона о контроле за интернет-трафиком, согласно которому провайдеры за собственный счет обязаны обеспечить правоохранительным органам доступ к частной информации пользователей. По оценке самих провайдеров, мероприятия по анализу и хранению трафика обойдутся минимум в 1 млрд. долл. Думаю, не стоит объяснять, каким образом это скажется на состоянии интернет-индустрии в стране. Не говоря уж о свободе граждан и защите их персональных данных.

От Ганди до Шарпа

К сожалению, Украина оказалась не первой страной, где устанавливается диктатура. И человечество за свою историю накопило богатый опыт борьбы с тоталитаризмом и давлением государственной машины, от терроризма и восстаний до ненасильственных методов сопротивления. Будучи принципиальным противником незаконных методов борьбы, насильственные методы я рассматривать не буду. Литературы об этом достаточно. Как говорится, людей нужно научить хорошему, а плохому они научатся сами.

В мировой практике основоположником ненасильственного сопротивления как метода политической борьбы по праву считается Махатма Ганди с его теорией мирных акций гражданского неповиновения. Свою работу Ганди начал в далеком 1906 г. в ЮАР, когда правительством Трансвааля был внесен проект закона о регистрации всех лиц индийской национальности. Индийское население в ЮАР под угрозой ареста и высылки должно было оставить в полицейской регистратуре отпечатки пальцев и получить особые документы. Ганди тогда заявил, что "мы не будем обращаться к мировому общественному мнению, индийцы сами способны постоять за себя". Мирные акции протеста, марши в столицу, которые уже сами по себе были нарушениями закона, т.к. индусам запрещалось выезжать за пределы своих населенных пунктов, и репрессии властей привели к тому, что под давлением международного сообщества, которое до этого не замечало дискриминации, да и самого населения, власти вынуждены были отменить антииндийские меры.

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Продолжил свою борьбу Ганди уже в Индии. Среди акций неповиновения английской администрации можно отметить бойкоты английских товаров, выборов, официальных приемов, судов, школ и колледжей, отказы вести с англичанами дела, служить в их администрации и записываться в армию, отказы от почетных званий, должностей и наград британского правительства.

Еще один пример ненасильственной борьбы и победы – негритянские акции в США под руководством Мартина Лютера Кинга. Борясь против расовой сегрегации, чернокожее население отказывалось пользоваться общественным транспортом, занимало места "для белых" в кафе, приходило в школы и университеты, организовывало марши и походы в Вашингтон.

На технологический уровень ненасильственное сопротивление вывел американский политолог Джин Шарп, предложивший 198 видов мирных акций гражданского неповиновения. Технология Шарпа считается основой организации "цветных переворотов", но сила технологий именно в их универсальности и применимости к любым ситуациям, включая борьбу против их же создателей.

Любопытно, что и украинцы изобрели свой способ ненасильственного сопротивления: свій до свого по своє. Принцип, заключающийся во взаимной поддержке украинцев украинцами, создании кооперативов и кредитных союзов, применялся как средство противодействия австро-венгерским и польским властям.

В борьбе обретаешь ты право свое

Как бы жестко ни действовала государственная машина, протест возможен. Более того, на фоне нейтрализации легальной политической оппозиции, он необходим. И здесь на первый план выходят именно сознательные граждане, на плечи которых легла защита собственных прав. Людям не стоит недооценивать свои силы. Многотысячный крестный ход за мир в 2016 г. и еще более многочисленные акции в День Победы четко показали, что власти не могут подавить выступления огромного количества людей. А пригодиться в борьбе может каждый. Кто-то может выйти на улицу, кто-то писать, кто-то просто аргументированно сплетничать у подъезда и в троллейбусах.

Но, прежде всего, люди, готовые к борьбе за свои права, должны друг друга найти. И здесь на помощь приходит опробованная веками "сигнальная система", которая может быть совершенно нейтральной. Например, значок с изображением Лаврской колокольни или севастопольского памятника погибшим кораблям. Не нужно рисковать и использовать запрещенную символику. Но кто может запретить, например, носить "георгиевские" галстуки или праздновать военные даты в красных футболках и блузах?

Методов мирного протеста множество – насколько хватит фантазии. Бойкот продукции "Рошен", телеканалов и СМИ, продолжение пользования "запрещенными" информационными ресурсами, распространение между собой фильмов и книг, создание профсоюзов и борьба за социальные права, сатира, бойкот выборов и официальных мероприятий и т.д. Вспомним, наконец, знаменитые советские "кухонные посиделки"!

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Если для организации майданов нужны огромные средства, то для гражданского неповиновения не нужны даже официально зарегистрированные общественные организации и политические партии. Гораздо эффективнее в этом плане сетевые структуры и безлидерские движения, которые невозможно ни запретить, ни привлечь к суду, ни лишить управляемости. Вспомним старых добрых масонов или движение "Оккупируй Уолл-стрит".

Безусловно, этот путь долог и тяжел, но дорогу осилит идущий.

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