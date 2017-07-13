Рада в четверг рассмотрит два законопроекта, ограничивающих свободу слова

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Для включения в повестку дня Верховной Рады Украины 13 июля стоят два законопроекта, которые могут существенно ограничить свободу слова и доступ к информации в стране, сообщила в своем аккаунте в Facebook народный депутат и первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова.

Речь идет о законопроекте №6688 по противодействию угрозам национальной безопасности в информационной сфере, внесенный нардепами из комитета по нацбезопасности и обороны Иваном Винником, Дмитрием Тимчуком, Татьяной Чорновил.

По словам Черваковой, законопроект предлагает считает угрозой нацбезопасности, в частности, "оказание воздействия на принятие решений или совершения или несовершения действий органами государственной власти или органами местного самоуправления, должностными лицами этих органов, объединениями граждан, юридическими лицами". Авторы законопроекта предлагают считать это частью "технологического терроризма".

Кроме того, Службе безопасности Украины предоставляется право без решения суда с помощью провайдера блокировать доступ к любому информационному ресурсу. Основанием для этого может быть уже не только решение суда, но и решение прокурора, следователя, согласованного с прокурором, или решение СНБО.

Второй "диктаторской идеей", как пишет нардеп, стал законопроект о кибербезопасности (№2126), который будет голосоваться в целом.

"Поправкой депутата Руслана Лукьянчука (фракция "Народный фронт") в переходных положениях вносятся изменения в Закон "Об информации" — предлагается ввести новое понятие — "технологическая информация". Это информация о всех технологических процессах в любых отраслях хозяйства, а также — информация о процессах, которые негативно влияют на состояние здоровья и безопасности людей, состояние окружающей среды, экономической, политической, социальной стабильности общественных отношений или осуществления субъектами хозяйствования деятельности. То есть, обо всем. "Технологическая информация", то есть любая, может быть отнесена к информации с ограниченным доступом, проще — засекречена", — пояснила Червакова.

Согласно утвержденной повестке дня, Верховная Рада рассмотрит в четверг оба спорных законопроекта. В то же время Червакова пишет, что законопроект №6688 не попал в утвержденный список.

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В июне Мининформполитики опубликовало "черный список" сайтов для запрета. По сообщению чиновников, сайты содержат контент, который способствует разжиганию межэтнической и межнациональной вражды, призывает к нарушению территориальной целостности государства или же содержит запрещенную законом коммунистическую пропаганду.