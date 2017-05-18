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    Власти Украины: санкции против соцсетей РФ не относятся к свободе слова

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    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (593)

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    По мнению замминистра информационной политики, "никто не ограничивает свободу слова тем, что запрещает или ограничивает управление, работу в некоторых видах коммуникации".
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    AP Photo/Misha Japaridze

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Замминистра информационной политики Украины Артем Биденко заявил, что санкции Киева против российских социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" не имеют отношения к притеснениям свободы слова.

    "Совершенно странно слышать, что есть ограничение свободы слова, когда мы говорим о санкциях против "ВКонтакте" и "Одноклассники", ведь три года у нас идет война и, честно говоря, я не слышал, что именно эти сети были форпостом свободы слова… Ну, не имеют ни "Одноклассники", ни "ВКонтакте" никакого отношения к свободе слова. Никто не ограничивает свободу слова тем, что запрещает или ограничивает управление, работу в некоторых видах коммуникации", — цитирует слова Биденко украинское агентство "Укринформ".

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    По его мнению, санкции являются временной мерой, "которая вводится на период особого состояния".

    Председатель Интернет-ассоциации Украины Алекандр Федиенко ранее заявил, что в ближайшее время реализовать решение о санкциях невозможно, процедура "требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету". Совладелец одного из украинских интернет-провайдеров Владимир Сидоренко в свою очередь напомнил, что решение о блокировании российских соцсетей можно легко обойти с помощью vpn-сервисов, proxy-серверов и других технических способов.

    Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

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