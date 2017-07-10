Возвращение "ПриватБанка" Коломойскому. Миссия (не) выполнима

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Эпопея вокруг крупнейшего украинского банка — "Привата" — продолжается.

Банк, который с помпой национализировали, подавая процесс как спасение системообразующего финучреждения, где завязаны около 40% всех пенсий, зарплат бюджетников, может вернуться прежним собственникам (среди них — Игорь Коломойский). Такое мнение на круглом столе в РИА Новости Украина высказал политолог Кирилл Молчанов.

"Сейчас видим, что (с национализацией) все было не так гладко, как нам рассказывали. Есть много вопросов, куда прошлые собственники вывели около 145 миллиардов гривен, которые пришлось "затыкать" за счет рядовых налогоплательщиков", — сообщил эксперт.

Он рассказал, что за это время некоторые миноритарные акционеры, например братья Суркисы, уже отсудили у государства около 300 миллионов гривен.

"Есть большая вероятность, что все это закончится тем, что Коломойский с его армией адвокатов может отменить эту национализацию и полностью докапитализированный банк может опять вернуться к его предыдущим собственникам. Такой грандиозной аферы я бы не исключал, потому что есть много вопросов к самой процедуре приватизации", — заявил Молчанов, добавив, что "эпопея будет длинной".

"Странная война" Коломойского и Порошенко

Говоря о ситуации вокруг "ПриватБанка", политолог Алексей Якубин вспомнил о Первой мировой войне, когда ряд стран объявили войну, но не начали активных боевых действий. В истории этот период известен как "странная война".

"Вокруг "Привата" идет ситуация "странной войны". Потому что ситуация зашла в тупик. 1 июля должна была произойти реструктуризация долгов бывших собственников ПриватБанка, а это немало — называются суммы от 20 до 150 млрд гривен. Колоссальная сумма. В переговорах консенсуса не достигли. И мы видим, что на 1 июля Украина вышла без реструктуризации этого долга "ПриватБанка", — подчеркнул эксперт.

Теперь же главный вопрос, по его мнению, сколько сохранится перемирие между Коломойским и президентом Порошенко.

"Ситуация с "ПриватБанком" — действительно взрывоопасна для некого консенсуса, который существовал между ними. Порошенко был бы даже рад на некоторое время закрыть глаза на эти долги, но есть еще смотрящий от Запада, от Европейского банка реконструкции и развития, от МВФ…. Потому, получается, фактор Запада не дает возможности Порошенко закрыть глаза на этот конфликт и отложить его по времени", - сказал политолог.

Как "Приват" повлиял на МВФ

Якубин также заявил, что уже фактически началось разворачивание «будущей возможной судебной войны между Коломойским и государством». По информации эксперта, именно из-за невозвращения долгов по «Привату», их нереструктуризации МВФ отложил выделение очередного транша Украине.

"В МВФ посчитали, что пока не будет ясности с выделенными "Привату" деньгами, а часть из них — кредитные, до тех пор транша не будет", — подчеркнул политолог, добавив, что ситуация с "Приватом" — взрывоопасна.

Пока, уверен Якубин, мы видим только начало этой борьбы, но стороны уже начинают готовиться к более активной фазе войны.

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"И тот же Коломойский пытается обезопасить часть активов, которые у него есть. (…) В "1+1 медиа" Коломойский передал часть акций журналистам канала и продюсерам. И это не просто так. Коломойский понимает, что влияние Банковой будет направлено на то, чтобы вернуть часть активов, (которые указаны как залог за кредиты "Привата"), в собственность государства…. И в дальнейшем — получить контроль над активами Коломойского. И один из главных активов — "1+1 медиа", — сообщил Якубин.

Он добавил, что у президента Порошенко — большой интерес к медийным активам, тем более ввиду президентских выборов в 2019 году, и ситуация с «1+1» показывает, что "Коломойский готов к затяжной войне, он понимает, что власть будет пытаться взять контроль над каналом".

В целом, прогнозирует политолог, нас ждет горячая судебная война.