Допрос Рубана, будущее Гонтаревой, предприятия Донбасса. Мнение эксперта

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

СБУ отменила разрешение на пересечение линии соприкосновения на востоке Украины руководителю "Офицерского корпуса" Владимиру Рубану. Об этом сообщает пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. Также представители спецслужб провели допрос Рубана.

Тем временем представители самопровозглашенных республик угрожают взять под контроль предприятия, находящиеся под украинской юрисдикцией. Они требуют от Киева снять транспортную блокаду Донбасса до начала весны.

И сразу несколько украинских изданий сообщили о том, что глава Нацбанка Валерия Гонтарева приняла решение уйти в отставку. Сообщается, что якобы это уже не первая ее попытка покинуть кресло руководителя Нацбанка.

Эти и другие ключевые события в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

ДОПРОС РУБАНА ПО ПОВОДУ ЕГО ПОЕЗДКИ В ДОНБАСС

Допрос Рубана в СБУ был проведен 27 февраля. Речь шла о пересечении Рубаном линии столкновения не через официальные КПП. Также есть информация, что он ездил туда за Надеждой Савченко, которая также, по мнению Антона Геращенко, попала в Донецк не через официальные КПП.

Как вы прокомментируете ситуацию с поездкой Рубана и Савченко на Донбасс?

— Позиция и СБУ, и пограничной службы была такова, что и Савченко, и Рубан, не пересекая официальные КПП, каким-то образом очутились на временно неподконтрольной Украине территории, в так называемом ОРДЛО. И по большому счету, со стороны Савченко это никак не оспаривалось, и со стороны Рубана по состоянию на сегодня — тоже.

Мы ждем пока пресс-конференцию, но я думаю, что до того, как она ее даст, она сначала даст короткий брифинг на той же Владимирской, 33, потому что СБУ будет крайне интересно уточнить, каким образом она туда попала. В рамках той же блокады и борьбы с контрабандой это очередное подтверждение того, что дырок у нас, извините за сленг, в так называемой границе еще пока много. С этим стоит бороться и перекрывать не железнодорожные пути, а все-таки заниматься непосредственно борьбой с контрабандой.

Если выяснится, что Савченко действительно не через официальные КПП попала в Донецк, какие будут для нее последствия?

— Пока это административное правонарушение. Возможно, она заплатит штраф. Возможно, у нее заберут пропуск на пересечение линии разграничения.

Савченко до последнего момента являлась членом комитета по национальной обороне и безопасности. И она является носителем определенной закрытой информации. Я не могу ответить, есть ли у нее доступ к гостайне, но тем не менее, на заседаниях этого комитета, в закрытом режиме, обсуждались вещи, которые не должны выходить в общую информационную волну.

Исходя из заявлений других членов этого комитета, что Савченко нужно лишить допуска к гостайне, можно сделать вывод, что таковой у нее есть?

— Скорее всего. И ее общение с представителями так называемых ЛНР-ДНР, мягко говоря, не ложится в канву защиты национальной безопасности и территориальной целостности государства.

Она также ездила в Минск.

— Но все-таки она не ездила в зону боевых действий, она была в Минске. У меня лично тоже есть вопросы, почему эту тему спустили на тормозах. По-хорошему, она должна была дать информацию, на основании чего она вела эти переговоры.

Мы с вами можем преследовать любые цели, пускай даже самые замечательные и благородные, но у нас на осуществление тех или иных действий должен быть так называемый мандат: почему мы это делаем, кто нам доверил право, уполномочил осуществлять те или иные действия, в том числе и по защите или освобождению наших заложников.

ОБ УГРОЗЕ "НАЦИОНАЛИЗАЦИИ" ПРЕДПРИЯТИЙ В ДОНБАССЕ

Представители ДНР и ЛНР могут взять под контроль предприятия, находящиеся под украинской юрисдикцией. Они требуют от Киева снять транспортную блокаду Донбасса до начала весны. Экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута в эфире "ГС" заявил, что это закончится тем, что их порежут на металлолом.

Как вы прокомментируете заявление о "национализации" предприятий на Донбассе?

— Речь идет о внешнем управлении. Это временная национализация или конфискация этих промышленных объектов.

На самом деле этого стоило ожидать, и я боялся, что это произойдет раньше. Здесь я, в принципе, соглашусь с президентом, когда он говорит, что лучше пускай люди работают на заводах, нежели они берут автоматы и идут воевать на фронт за боевиков. И давайте тоже не идеализировать.

Предприятия, которые работают там, но зарегистрированы в Украине, почему так делают? Чаще всего связано с тем, что продукция этих предприятий идет на экспорт, а для того, чтобы она шла на экспорт, должны быть экспортные сертификаты и экспортные сертификаты не ДНР, ЛНР. Объективно – они платят налоги в бюджет Украины, в том числе эти налоги идут на пенсии, на стипендии. Это тоже честно.

А в ДНР, ЛНР идут эти налоги?

— Официально — нет, потому что предприятия зарегистрированы здесь. Я не готов ответить за так называемый подоходный налог, но то, что эти деньги идут в оборот экономики так называемых непризнанных республик – это факт.

С другой стороны, мы даем возможность выжить и гражданам, которые сегодня оказались вынужденными жителями ОРДЛО, а возможности переехать на территорию свободной Украины у них нет.

По состоянию на сегодня говорят, что на диверсификацию источников поставок угля необходимо будет два-три года, но никто не говорит, что процесс начался.

— Абсолютно верно. Плюс у нас есть уголь марки Г, которого достаточно было бы для обеспечения наших станций, но за это время нужно было договорится с бизнесом, чтобы он провел модернизацию этих теплоэнергостанций, чтобы топили углем, который на Западной Украине добывается в достаточном количестве. Этого не произошло.

Какое влияние окажет этот ультиматум на власть?

— Ситуация слегка получилась патовая, потому что сегодня власть применить силу и разогнать блокадников уже не сможет. Очень много поставлено на карту.

С другой стороны, если произойдет мероприятие, которым угрожает ДНР, ЛНР, а я не исключаю, что может произойти, то для украинской экономики это будет серьезный минус, как и для нас с вами, рядовых граждан. Мы получим веерные отключения, и мы можем получить еще и серьезную эскалацию конфликта по всей линии разграничения.

Давайте не забывать, что там живут украинцы, и многие любят и ценят Украину и хотели бы жить снова в мире.

Противостояние общественное в отношении блокады может начаться между ее сторонниками и противниками?

— Я не думаю, что это может перерасти в общенациональный конфликт. Конфликты местного значения возможны, хотя мне бы лично этого очень не хотелось бы.

О ВЕРОЯТНОСТИ ОТСТАВКИ ГОНТАРЕВОЙ

В Нацбанке опровергли слухи об отставке Валерии Гонтаревой.

"Как вы знаете, НБУ за месяц сообщает о предстоящих изменениях в составе правления. Такого решения не было — значит информация не соответствует действительности. Сейчас все члены правления работают по плану, имеют плотный график работы", — сообщили в пресс-службе регулятора.

Будет ли отставка Гонтаревой?

— И снова Гонтарева уходит в отставку. Мы где-то раз в три-четыре месяца слышим, что или Гонтареву хотят уйти, или она сама уходит, или так сложилась ситуация, что ей пора уходить. Но сегодня информация о том, что Гонтарева уходит, более реалистична, чем раньше.

По поводу заявлений пресс-службы, как раз эти вещи больше подтверждают, потому что они не опровергалось так нелепо, я позволю себе так выразиться. Когда Гонтареву назначали на эту должность, я не припомню, что за месяц говорили, что будут такие изменения. Если человек не хочет работать, он пишет заявление, максимум он должен отработать две недели, а не месяц.

К сожалению, мы последнее время наблюдаем вокруг НБУ не только конфликты, но и определенные коррупционные истории, которые пока находятся на уровне обсуждения, потому что у нас нет какой-то четкой позиции об органах, которые должны бороться с коррупцией. Хотелось бы более внятных и оперативных действий с их стороны по отношению к НБУ.

Мы видим заявления, мы слышим определенные записи переговоров, и все-таки если Гонтарева уйдет в отставку, это будет не наказание для нее, а попытка вывести главу НБУ из-под удара, дабы не было более серьезных последствий для ее будущего и карьеры.

Арсений Яценюк или Виктор Ющенко могут возглавить НБУ?

— Все-таки НБУ – это не политическое явление, а отдельное государство в государстве, и абсолютно мне не хотелось бы, чтобы оно занималось политикой. Но в Украине этим занимаются.

Что касается Гонтаревой, я думаю, что давно пора было бы провести рокировки в руководстве НБУ, потому что мне было достаточно ее заявления, что Нацбанк не несет ответственности за курс национальной валюты. Я думаю, что и Тигипко, и Яценюк, который исполнял обязанности главы НБУ в 2004 году, поперхнулись, как и многие другие, кто занимал эту должность.

Арсений Петрович действительно достаточно профессионально себя показал на этой должности в 2004 году, но ему уже мало места будет в кресле главы НБУ. Он слишком амбициозен — и соглашаться на такое серьезное понижение, уходить с экс-премьера на должность главы НБУ, я думаю, не будет. И его окружение заявляет, что этого не будет.

Кто может быть новым главой НБУ?

— Его представляет президент, но голосует парламент. По Ющенко — не совсем логично, чтобы президент становился главой НБУ. Но он равноудаленная сегодня фигура, относительно независимая. Я не уверен, что он будет высокоэффективным в условиях тех вызовов, которые сегодня стоят перед НБУ.

Шлапак в свое время в команде Яценюка был. Это хороший, сильный экономист. Сейчас он возглавляет "ПриватБанк". Его могут позиционировать как хорошего кризис-менеджера, потому что национализация "ПриватБанка" произошла достаточно мягко с учетом всех событий.

Ходят разговоры и о Тигипко, хотя, я думаю, он отошел на какой-то период времени, если не насовсем, от политики, и пока возвращаться он вряд ли будет.

Отставка состоится?

— Я думаю, что это должно произойти, это было бы правильно.

Прошло три года со дня назначения Арсена Авакова на должность главы МВД. Какую оценку поставите ему по пятибалльной системе?

— Я не знаю, по пятибалльной системе какую оценку можно поставить нашему правительству, как и ВР. Работа чиновников не оценивается по пятибалльной. Она или удовлетворительной, или неудовлетворительной признается.

И я думаю, что по сравнению со многими его коллегами эту работу можно признать удовлетворительной благодаря тому, что проведена частичная реформа МВД. Частично – я имею в виду реформу Нацполиции в именно секторе патрульной полиции, потому что патрульная полиция заменила собой ППС и ГАИ, но, к сожалению, не произошли полномасштабные изменения в структуре, они носят негативный характер.

Именно поэтому на должности вернулись люди с так называемой старой гвардии, которые много лет прослужили в правоохранительных органах, потому что мы сделали опасную вещь: мы вместе с водой выплеснули ребенка. И, проводя реформу, мы убрали очень большое количество профессионалов из органов, а заменить их некем, потому что чтобы получить хорошего следователя или опера, нужно пять-десять лет.

Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире "ГС" заявил, что рост экономики в 2016 году ограничивала некачественная политика НБУ.

Напомним, экономический эксперт Тарас Загородний в эфире "ГС" заявил, что план трехлетнего развития экономики Владимира Гройсмана — социалистическая модель, которая себя давно уже изжила.