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    Политика

    Рубан отреагировал на отмену его пропуска в зону АТО

    Тема:

    Визит Савченко и Рубана в ДНР (537)

    (обновлено: )19303
    По словам Владимира Рубана, об отмене пропуска ему сообщили не лично, а "через компьютер". В глаза сказать не смогли, потому что тогда нужно будет вспоминать "разговоры и об Иловайске, и о Дебальцево".
    Руководитель Центра освобождения пленных общественной организации Офицерский корпус Владимир Рубан
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Руководитель Центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус" Владимир Рубан назвал отмену Службой безопасности Украины пропуска в зону АТО маленькой местью. Об этом он заявил в комментарии изданию "Громадське". 

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    "Это месть за Надежду Савченко — очень маленькая, очень низкая", — заявил Владимир Рубан. 

    Он также отметил, что об отмене пропуска ему сообщили не лично, а "через компьютер". "В глаза сказать не смогли, потому что тогда нужно будет вспоминать наши разговоры и об Иловайске, и о Дебальцево, и о других обменах, которые СБУ вела неудачно, а иногда — даже с летальными случаями", — заявил Рубан. 

    Ранее сообщалось, что СБУ отменила разрешение на пересечение линии соприкосновения в Донбассе руководителю центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Руба

    Напомним, Савченко приехала в Донецк, чтобы посетить пленных силовиков. В пятницу вечером она прибыла в колонию в Макеевке, где содержатся пленные силовики. Она обратилась к лидерам стран нормандского формата с призывом способствовать обмену пленными на Донбассе по формуле "всех на всех". Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сказала, что Савченко находилась в ДНР с частным визитом.

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