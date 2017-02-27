Рубан отреагировал на отмену его пропуска в зону АТО

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Руководитель Центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус" Владимир Рубан назвал отмену Службой безопасности Украины пропуска в зону АТО маленькой местью. Об этом он заявил в комментарии изданию "Громадське".

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"Это месть за Надежду Савченко — очень маленькая, очень низкая", — заявил Владимир Рубан.

Он также отметил, что об отмене пропуска ему сообщили не лично, а "через компьютер". "В глаза сказать не смогли, потому что тогда нужно будет вспоминать наши разговоры и об Иловайске, и о Дебальцево, и о других обменах, которые СБУ вела неудачно, а иногда — даже с летальными случаями", — заявил Рубан.

Ранее сообщалось, что СБУ отменила разрешение на пересечение линии соприкосновения в Донбассе руководителю центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Руба

Напомним, Савченко приехала в Донецк, чтобы посетить пленных силовиков. В пятницу вечером она прибыла в колонию в Макеевке, где содержатся пленные силовики. Она обратилась к лидерам стран нормандского формата с призывом способствовать обмену пленными на Донбассе по формуле "всех на всех". Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сказала, что Савченко находилась в ДНР с частным визитом.