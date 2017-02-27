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    Аналитика и комментарии

    Куда ты, Надя? Соцсети обсудили визит Савченко в ДНР

    Тема:

    Визит Савченко и Рубана в ДНР (534)

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    Очередной визит скандального нардепа Надежды Савченко в зону АТО несказанно взбудоражил украинский сегмент соцсетей. Шутка ли… На этот раз нардеп отправилась прямиком к военнопленным в колонию. Как отреагировали на такое событие простые украинцы?
    Надежда Савченко в ДНР
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Украинский нардеп Надежда Савченко опять посетила Донбасс. В минувшую пятницу она прибыла в колонию под Донецком, где содержатся пленные военнослужащие. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сказала, что Савченко находилась в ДНР с частным визитом.

    В Службе безопасности Украины пообещали провести разговор с  Савченко касаемо ее посещения украинских пленных, а также проверить информацию депутата Татьяны Рычковой о том, что Савченко "подстрекала действующих украинских военнослужащих к свержению власти".

    В украинском сегменте соцсетей очередной визит Савченко на Восток страны вызвал немало комментариев: "Можно сколько угодно исходить слюной и пеной в отношении Савченко и ее поездок в ОРДЛО. Но, давайте на чистоту, — а кто еще хоть что-то делает для формирования плана по урегулированию ситуации на востоке страны?".

    "Для тех кто не понял, проведу аналогию на простом примере. Представьте себе, что террористы захватили самолет и выдвинули требования. По собственному желанию, к ним на борт проникает некий гражданин страны, которую бандиты шантажируют и начинает вместе с ними отстаивать их позицию… Так вот, по сути своей Надя Савченко — никто! Кроме того, что мандат депутата ВР Украины… ", — есть в сетях и такие мнения. 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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