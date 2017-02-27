Куда ты, Надя? Соцсети обсудили визит Савченко в ДНР

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украинский нардеп Надежда Савченко опять посетила Донбасс. В минувшую пятницу она прибыла в колонию под Донецком, где содержатся пленные военнослужащие. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сказала, что Савченко находилась в ДНР с частным визитом.

В Службе безопасности Украины пообещали провести разговор с Савченко касаемо ее посещения украинских пленных, а также проверить информацию депутата Татьяны Рычковой о том, что Савченко "подстрекала действующих украинских военнослужащих к свержению власти".

В украинском сегменте соцсетей очередной визит Савченко на Восток страны вызвал немало комментариев: "Можно сколько угодно исходить слюной и пеной в отношении Савченко и ее поездок в ОРДЛО. Но, давайте на чистоту, — а кто еще хоть что-то делает для формирования плана по урегулированию ситуации на востоке страны?".

"Для тех кто не понял, проведу аналогию на простом примере. Представьте себе, что террористы захватили самолет и выдвинули требования. По собственному желанию, к ним на борт проникает некий гражданин страны, которую бандиты шантажируют и начинает вместе с ними отстаивать их позицию… Так вот, по сути своей Надя Савченко — никто! Кроме того, что мандат депутата ВР Украины… ", — есть в сетях и такие мнения.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook