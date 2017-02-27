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    Политика

    Нардеп потребовал отсадить от него Савченко в ВР для "санитарной зоны"

    Тема:

    Савченко в Донецке (530)

    (обновлено: )11901
    Как заявил Андрей Денисенко, соответствующее заявление по поводу Надежды Савченко он подаст в аппарат Верховной Рады. Также он подчеркнул, что депутата нужно не только "отсадить" подальше, но и "посадить".
    Народный депутат Андрей Денисенко
    РИА Новости Украина Евгений Мальцев

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Денисенко потребовал отсадить от него в зале заседаний коллегу по парламенту Надежду Савченко "для образования охранно-санитарной зоны".

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    Савченко в минувшую пятницу прибыла в колонию в Макеевке под Донецком, где содержатся пленные военнослужащие. Она разместила на своей странице в Facebook обращение, в котором попросила соотечественников поддержать ее в решении посетить подконтрольные ополченцам территории Донбасса. Она подчеркнула, что "сознательно пошла на риск своей жизнью", чтобы освободить "украинских пленных и довести гуманитарную составляющую минского процесса до финала".

    "Прошу председателя ВР Андрей Парубий отсадить от меня эту… Надю Савченко. Или (в соответствии с регламентом) меня от нее, могу и не заметить, что она женщина…. Хотя бы на одно место справа, для образования охранно-санитарной зоны — чтобы и руками самопроизвольно не дотянуться", — написал депутат на своей странице в Facebook в понедельник, добавив, что соответствующее заявление подаст в аппарат Рады.

    По его словам, Савченко нужно не только "отсадить" подальше, но и "посадить".

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