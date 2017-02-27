Рубан: СБУ сорвала обмен пленными

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Отмена Службой безопасности Украины пропуска в зону проведения АТО главе Центра освобождения пленных ОО "Офицерский корпус" Владимиру Рубану привело к срыву обмена пленными. Об этом заявил Рубан в эфире "Громадського".

"Сегодняшний обмен, который должен был произойти вне минских соглашений, сорван потому, что я не попал на ту территорию", — заявил Владимир Рубан.

При этом он отметил, что вне зависимости от того, кто будет его подталкивать, этот обмен будет осуществлен.

Ранее сообщалось, что СБУ отменила разрешение на пересечение линии соприкосновения в Донбассе руководителю центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану.

Напомним, Савченко приехала в Донецк, чтобы посетить пленных силовиков. В пятницу вечером она прибыла в колонию в Макеевке, где содержатся пленные силовики. Она обратилась к лидерам стран нормандского формата с призывом способствовать обмену пленными на Донбассе по формуле "всех на всех". Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сказала, что Савченко находилась в ДНР с частным визитом.