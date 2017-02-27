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    Политика

    Рубан: СБУ сорвала обмен пленными

    Тема:

    Визит Савченко и Рубана в ДНР (538)

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    По словам Владимира Рубана, сегодняшний обмен, который должен был произойти вне минских соглашений, сорван потому, что он не попал на территорию АТО.
    Владимир Рубан. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Отмена Службой безопасности Украины пропуска в зону проведения АТО главе Центра освобождения пленных ОО "Офицерский корпус" Владимиру Рубану привело к срыву обмена пленными. Об этом заявил Рубан в эфире "Громадського". 

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    "Сегодняшний обмен, который должен был произойти вне минских соглашений, сорван потому, что я не попал на ту территорию", — заявил Владимир Рубан. 

    При этом он отметил, что вне зависимости от того, кто будет его подталкивать, этот обмен будет осуществлен. 

    Ранее сообщалось, что СБУ отменила разрешение на пересечение линии соприкосновения в Донбассе руководителю центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану.

    Напомним, Савченко приехала в Донецк, чтобы посетить пленных силовиков. В пятницу вечером она прибыла в колонию в Макеевке, где содержатся пленные силовики. Она обратилась к лидерам стран нормандского формата с призывом способствовать обмену пленными на Донбассе по формуле "всех на всех". Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сказала, что Савченко находилась в ДНР с частным визитом.

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