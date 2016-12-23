Хроника 22 декабря: исключение Савченко из ПАСЕ, полное освобождение Алеппо

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 22 декабря, Минюст лишили функций проверки госорганов и учреждений, Рада одобрила исключение Савченко из делегации в ПАСЕ, позже нардепы поддержали исключение Савченко из комитета по нацбезопасности. В этот же день США обвинили российских хакеров в слежке за артиллерией Украины, а в Москве похоронили убитого посла РФ в Турции Андрея Карлова. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Рада одобрила исключение Савченко из делегации в ПАСЕ

Верховная Рада исключила народного депутата Надежду Савченко из украинской делегации в ПАСЕ. Соответствующее решение поддержали 237 парламентариев. Постановление вступит в силу со дня его опубликования в официальной прессе. Позже нардепы поддержали исключение Савченко из комитета по нацбезопасности.

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Минюст лишили функций проверки госорганов и учреждений

Кабинет министров внес изменения в положение о Министерстве юстиции, исключив из списка его полномочий проведение проверок состояния деятельности министерств, органов исполнительной власти, местных госадминистраций, госпредприятий, учреждений и организаций. Как пояснил заместитель министра юстиции Павел Мороз, отмененные полномочия являлись пережитком прошлого и могли "нести в себе коррупционные риски и лишнюю нагрузку на субъекты проверки".

Официальное заявление Коломойского: "ПриватБанк" стал жертвой произвола НБУ

Бизнесмен Игорь Коломойский выступил с первым официальным комментарием по поводу национализации "ПриватБанка". По словам Игоря Коломойского, премьер-министр Владимир Гройсман "и его команда проявили настоящее мужество", приняв решение о национализации "ПриватБанка". В то же время, считает бизнесмен, НБУ сделал все, чтобы "додавить банк".

Брифинг нового руководства "ПриватБанка"

В Днепре прошел брифинг с участием министра финансов Украины Александра Данилюка, первого заместителя председателя Национального банка Якова Смолия и председателя правления "ПриватБанка" Александра Шлапака. Правительство в воскресенье приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министр финансов Александр Данилюк заявил, что государство, вероятно, может его продать через 6-9 месяцев.

НБУ допускает введение купюры номиналом в тысячу гривен

Национальный банк Украины допускает введение купюры номиналом в одну тысячу гривен, заявила глава регулятора Валерия Гонтарева. Причиной для введения купюры нового номинала, заявила глава НБУ, может быть повышение с 2017 года минимальной зарплаты до 3 200 гривен. Ранее Валерия Гонтарева, комментируя ситуацию с национализацией "ПриватБанка", заявила, что ситуация с курсом гривны остается стабильной.

Тернопольский облсовет призвал Порошенко уволить Гонтареву

Тернопольский облсовет призвал президента Украины Петра Порошенко уволить председателя Национального банка Украины Валерию Гонтареву. Об этом говорится в обращении, принятом в четверг на сессии областного совета. В документе депутаты отмечают, что в течение 2014-2016 гг. курс национальной валюты по отношению к свободно конвертируемым иностранным валютам упал в несколько раз.

Эскалация конфликта в зоне АТО

Украинские силовики заявили в пятницу, что зафиксировали 22 нарушения режима тишины в Донбассе за минувшие сутки. По данным украинских силовиков, под огнем оказались населенные пункты Авдеевка, Новгородское, Луганское, Красногоровка, Водяное, Попасная и другие. В пресс-центре заявили, что огонь велся из минометов, пулеметов, гранатометов и противотанковых ракетных комплексов.

Порошенко и Кононеко приезжали ночью в СБУ из-за допроса Онищенко – СМИ

Президент Украины Петр Порошенко и замглавы фракции ББП Игорь Кононенко действительно приезжали в Службу безопасности Украины в ночь с 21 на 22 декабря, сообщает "Страна" со ссылкой на источник в спецслужбах. Как отмечается, визит напрямую был связан с предстоящим допросом беглого нардепа Александра Онищенко. Накануне заместитель главы САП Владимир Кривенко сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура допросила Онищенко. http://rian.com.ua/politics/20161223/1019919755.html

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Похороны убитого посла РФ в Турции Андрея Карлова

Погибший посол России в Турции Андрей Карлов был похоронен в четверг, 22 декабря, на Химкинском кладбище Москвы. Церемония погребения прошла с отданием убитому дипломату, посмертно удостоенному звания Героя России, воинских почестей: с участием почетного караула, военного оркестра, гроб с телом посла был покрыт государственным флагом РФ. Вооруженное нападение на российского посла произошло в понедельник на открытии выставки в турецкой столице. Преступник несколько раз выстрелил в спину Карлову, ранения оказались смертельными.

Взрыв у метро в Москве

Три человека пострадали в результате взрыва газового баллона в переходе у станции метро "Коломенская" в Москве. Как отметил источник РИА Новости в экстренных службах, один из них находится в критическом состоянии. Как сообщили в московском метрополитене, южный вестибюль станции был закрыт в по техническим причинам. Позднее в метрополитене уточнили, что причиной закрытия вестибюля стала разгерметизации газового баллона строительной компании.

Алеппо полностью освобожден от террористов

Командование сирийской армии сообщило, что город Алеппо полностью освобожден от террористов и находится под контролем правительственных войск. Ранее ливанские СМИ сообщили, что последняя автоколонна, сформированная из 15 машин и четырех автобусов, начала выдвигаться из восточного Алеппо. Совет безопасности ООН принял резолюцию о проведении международного мониторинга за эвакуацией мирных жителей из сирийского Алеппо и немедленного оказания гуманитарной помощи населению.

Ежегодно 22 декабря на Украине отмечается День работников дипломатической службы, установленный Указом президента от 21 ноября 2005 года. К тому же в один из самых коротких световых дней в году — 22 декабря – отмечают и День энергетика — это профессиональный праздник всех работников промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии.