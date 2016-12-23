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Минюст лишили функций проверки госорганов и учреждений

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Как пояснил заместитель министра юстиции Павел Мороз, отмененные полномочия являлись пережитком прошлого и могли "нести в себе коррупционные риски и лишнюю нагрузку на субъекты проверки".
Министерство юстиции Украины
RIA News Сергей Тышковец

КИЕВ, 23 дек —РИА Новости Украина. Кабинет министров внес изменения в положение о Министерстве юстиции, исключив из списка его полномочий проведение проверок состояния деятельности министерств, органов исполнительной власти, местных госадминистраций, госпредприятий, учреждений и организаций. Об этом заявил заместитель министра юстиции Павел Мороз, сообщает "Укринформ".

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"Минюст отказался от функций проверок министерств, государственных предприятий и организаций, а также других учреждений. Такое решение обусловлено тем, что данные полномочия являются пережитком прошлого, несвойственные для нашего ведомства, и могут нести в себе коррупционные риски и лишнюю нагрузку на субъекты проверки", — сказал Мороз.

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Кроме того, в соответствии с принятым постановлением Министерство юстиции утратило полномочия проверять учебные учреждения по вопросам правового образования населения и высшие учебные заведения, готовящие юристов.

При этом Мороз проинформировал о принятии Верховной Радой Закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины” (№5368), которым срок внесения изменений в уставы общественных объединений были продлены еще на полгода, фактически до 1 июля. 

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Ранее в Минюсте заявили, что в Украине разработана концепция антикоррупционных судов.

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