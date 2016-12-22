Тернопольский облсовет призвал Порошенко уволить Гонтареву

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Тернопольский облсовет призвал президента Украины Петра Порошенко уволить председателя Национального банка Украины Валерию Гонтареву. Об этом говорится в обращении, принятом в четверг на сессии областного совета.

В документе депутаты отмечают, что в течение 2014-2016 гг. курс национальной валюты по отношению к свободно конвертируемым иностранным валютам упал в несколько раз.

"Если в феврале 2014 г. официальный курс доллара США составлял 8 грн за 1 доллар США, то в феврале 2015 г. уже более 30 грн за 1 доллар США, доходя порой до 40 грн на межбанковском валютном рынке и так называемом "черном рынке". При этом валютные резервы Национального банка Украины уменьшились с февраля 2014 г. по февраль 2015 г. с 15,3 млрд долларов США в эквиваленте до 7 млрд долл. США", – приводит текст обращения УНИАН.

Согласно тексту документа, "на данный момент ситуация несколько улучшилась — официальный курс доллара опустился до отметки чуть выше 26 грн за 1 доллар США, а золотовалютные резервы Украины по состоянию на 30 сентября 2016 года составляли чуть более 13 млрд долл. США в эквиваленте".

Депутаты подчеркнули, что резкое падение национальной валюты привело к ряду негативных последствий для экономики Украины и массовому обнищанию населения.

В обращении также отмечается, что в течение 2014-2016 годов Нацбанком были признаны неплатежеспособными около 70 украинских банков.

Также депутаты высказали претензии к тому, что значительная доля украинского финансового рынка принадлежит российским банкам или банкам с российским капиталом, причем таким банкам, по словам народных избранников, выделяется рефинансирование НБУ.

В связи с этим депутатский корпус призвал Порошенко отправить в отставку Гонтареву "как лицо, непосредственно ответственное за девальвацию национальной валюты и снижение покупательной способности граждан Украины".

Напомним, комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Верховной Рады решил обратиться к президенту Петру Порошенко с просьбой освободить Гонтареву от занимаемой должности. По словам главы комитета Сергея Рыбалки, количество претензий, накопившихся в профессиональной среде и во всем обществе к деятельности Национального банка, не оставляет другого выхода, кроме увольнения главы НБУ.

Ранее сообщалось, что внефракционный нардеп Сергей Тарута и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко требуют отставки главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Раду призывают создать следственную комиссию по расследованию деятельности председателя НБУ, по словам Тимошенко, именно Гонтарева нажала "красную кнопку запуска разрушения государства".

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