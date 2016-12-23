Ополченцы обстреляли Авдеевку - штаб АТО

Пресс-центр штаба АТО

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Украинские силовики заявили в пятницу, что зафиксировали 22 нарушения режима тишины в Донбассе за минувшие сутки.

"Всего зафиксировано 22 обстрела, из которых три – по населенному пункту", — сообщается на странице пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

По данным украинских силовиков, под огнем оказались населенные пункты Авдеевка, Новгородское, Луганское, Красногоровка, Водяное, Попасная и другие. В пресс-центре заявили, что огонь велся из минометов, пулеметов, гранатометов и противотанковых ракетных комплексов.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 15 сентября 2016 года, однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в его нарушении.