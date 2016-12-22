Штаб АТО: ополченцы выпустили 185 снарядов по населенным пунктам в Донбассе

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Пресс-центр штаба АТО сообщил, что ополченцы в четверг выпустили 185 мин и снарядов по населенным пунктам в Донбассе, о чем уведомлена мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине.

"Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня и отвода тяжелой техники и вооружения, сегодня, 22 декабря, незаконные вооруженные формирования коварно открыли огонь по мирным населенным пунктам. В частности, по Мироновке велся огонь с применением артиллерийских систем калибра 152 миллиметра. Всего было осуществлено два обстрела, во время которых по домам мирных украинцев прилетело около 30 снарядов", — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

По данным пресс-центра, во время обстрела офицерами украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) сразу был введен режим прекращения огня, который в первом случае обстрела Мироновки удалось достичь на четвертой минуте, во втором – на 15-й минуте обстрела.

"Также боевиками дважды был обстрелян населенный пункт Луганское. Враг использовал артиллерию калибра 122 миллиметра и минометы калибра 120 и 82 миллиметров. Вместе было зафиксировано 155 разрывов мин и снарядов", — заявили украинские силовики.

В пресс-центре подчеркнули, что украинская сторона в СЦКК отмечает недопустимость таких действий, добавив, что об обстрелах незамедлительно проинформировали представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 15 сентября 2016 года, однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в его нарушении.