Бойцы АТО, привозившие с собой оружие, попадут под амнистию - Паламарчук

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. С одиннадцатой попытки парламент поддержал закон об амнистии, который среди прочего предусматривает непреследование участников АТО, которые часто шли на фронт, не имея соответствующих документов. За документ с предложениями президента депутаты отдали минимально необходимое количество голосов — 226.

Закон, в частности, предусматривает до конца текущего года амнистию участникам боевых действий в Донбассе, устанавливает круг этих людей, а еще — ограничение для применения.

Конкретнее о том, что попадет под амнистию рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, народный депутат Николай Паламарчук.

"Это преступления небольшой тяжести, которые не имеют признаков тяжких и особо тяжких. Ну, например, кто там привез боеприпас какой-то. Это не тяжкий вид преступления, он будет освобожден от ответственности. Кто-то привез оружие, это также не подпадает под тяжкое преступление. Поэтому я думаю, что как раз эти преступления и будут освобождены. В первую очередь будут освобождаться те, кто являются инвалидами, кто подпадает под этот закон", — сообщил народный депутат.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 15 сентября 2016 года, однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в его нарушении.