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Рада одобрила закон об амнистии в 2016 году с правками Порошенко

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За соответствующий проект закона проголосовали 226 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. В августе президент ветировал законопроект и вернул его в парламент со своими предложениями.
Заседание Верховной Рады 22 декабря 2016 года
Украинское фото

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Верховная Рада в четверг поддержала законопроект об амнистии в 2016 году с учетом предложений президента Петра Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко
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За соответствующий проект закона проголосовали 226 народных депутатов.

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Ранее Верховная Рада приняла закон об амнистии незащищенных и социально уязвимых категорий заключенных, в том числе участников АТО в Донбассе, которые не совершали тяжких и особо тяжких преступлений. Главный военный прокурор Анатолий Матиос подверг критике документ, назвав его "страшной вещью" и "плохой практикой", поскольку в законе есть перечень статей, по которым уголовной ответственности удастся избежать.

В августе президент Петр Порошенко ветировал законопроект и вернул его в парламент со своими предложениями.

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