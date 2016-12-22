КИЕВ, 22 дек РИА Новости Украина. Командование сирийской армии сообщило, что город Алеппо полностью освобожден от террористов и находится под контролем правительственных войск.

"Командование сирийской армии объявляет о возвращении мира и безопасности в город Алеппо", — написано в заявлении, передает РИА Новости.

Ранее в четверг ливанские СМИ сообщили, что последняя автоколонна, сформированная из 15 машин и четырех автобусов, начала выдвигаться из восточного Алеппо.

Напомним, ранее Совет безопасности ООН принял резолюцию о проведении международного мониторинга за эвакуацией мирных жителей из сирийского Алеппо и немедленного оказания гуманитарной помощи населению.

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Принятый документ поручает генеральному секретарю ООН подготовить условия, в том числе "в консультациях с заинтересованными сторонами", для наблюдения представителей ООН и других международных организаций "за состоянием мирных жителей, а также полным соблюдением международного гуманитарного права в восточных областях города Алеппо", уведомить Совет безопасности об этих приготовлениях "и сразу после этого выполнять указанные действия".