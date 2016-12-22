Появилось видео с Турчиновым на Светлодарской дуге

Учитывая обострение ситуации в районе Светлодарской дуги близ Дебальцево, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов прибыл на место активизации боевых действий, где провел совещание с руководством военной операции в Донбассе. Об этом говорится в описании к видео на канале секретаря СНБО в YouTube.

Находясь на передовых позициях 54-й бригады, которая "героически выдержала наступление врага", Турчинов, осмотрел оборонительные позиции ВСУ и обсудил с военными ситуацию в последние дни на этом участке фронта, сказано в сообщении.

По словам секретаря СНБО, четвертые сутки подряд непрерывно осуществляются обстрелы позиций ВСУ с использованием запрещенной минскими соглашениями артиллерии и минометов крупного калибра.

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Напомним, ранее сообщалось об обострении ситуации в районе Светлодарской дуги, где 18 декабря в результате боев погибли пять военных. Позднее стало известно, что один военный попал в плен.