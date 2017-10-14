О чем пишут в мире: "взрывное" заявление Трампа по Ирану, новое лицо ЮНЕСКО

Brendan Smialowski / AFP

РИА Новости Украина

Уничтожая наследие

Президент США Дональд Трамп на этой неделе явно сосредоточился на самых больших достижениях своего предшественника Барака Обамы. В четверг он подписал исполнительный указ по реформе здравоохранения, который начинает процесс сворачивания программы реформ Obamacare. Уже на следующий день выступил с заявлением по Ирану, которое буквально взорвало все мировые СМИ. В пятницу Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма. Такой шаг он объяснил интересами национальной безопасности США.

В то же время о незамедлительном разрыве сделки он говорить не стал. Как пишет Washington Examiner, эти меры, предпринятые одна за другой, показывают намерение Трампа стереть самые важные вехи президентства Обамы – по крайней мере так это видят чиновники администрации бывшего американского лидера. Описав иранское правительство как "фанатичный режим" со "зловещим видением будущего", Трамп решил начать свою новую стратегию с санкций против Корпуса стражей исламской революции (КСИР) – элитного подразделения вооруженных сил Ирана. Такой шаг, как считает Financial Times, может только усугубить напряженность в и так нестабильном регионе.

Разные реакции

Заявление Трампа по Ирану раскололо мир на два лагеря. Россия и Европа раскритиковали новую американскую стратегию в отношении Ирана, отметив, что слова американского лидера отражают все возрастающую изолированность США, угрожают дестабилизацией на Ближнем Востоке и могут усложнить процесс урегулирования кризиса на Корейском полуострове. В то же время ряд стран выразил поддержку новому курсу Трампа, среди них Саудовская Аравия, Израиль, ОАЭ, Бахрейн. Премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в редком совместном заявлении отметили, что сохраняют приверженность сделке по атому, а ее защита является для них "общим интересом в сфере национальной безопасности".

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что Трамп посылает "сложный и, с нашей точки зрения, опасный сигнал". "Уничтожение этого соглашения будет означать, что никто не может полагаться на такие договоренности, вот почему это — опасность, которая распространяется больше, чем на Иран", — цитирует дипломата газета New York Times. Чем-то схожи оказались реакции главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини и президента самого Ирана Хасана Роухани. Могерини отметила, что США не могут в одностороннем порядке выйти из соглашения по ядерной программе Ирана, Роухани – что президент одной страны не может разрушить такую важную международную сделку. Оба политика добавили в своих заявлениях, что соглашение поддерживается со стороны СБ ООН, и что возможности его пересмотреть нет.

Издание Independent обратило внимание на реакцию МИД РФ. В российском дипведомстве убеждены, что, вне зависимости от решений отдельных участников договоренности, невозможен возврат к ситуации, которая была вокруг иранской ядерной программы до принятия СВПД.

И не друг, и не враг, а так

Канцлер (министр финансов) Великобритании Филип Хаммонд сожалеет о своем неудачном высказывании в одном из интервью, где он назвал Евросоюз врагом. "Я понимаю накал страстей, я понимаю, что у людей есть свои твердые убеждения насчет этого, но мы все стремимся к одному, у нас у всех одна программа. Враг, оппоненты там, они на другой стороне стола переговоров. Это люди, с которыми мы должны вести переговоры, и должны вести их жестко, чтобы добиться наиболее выгодного для Великобритании соглашения", — именно так высказался Хаммонд, беседуя с телеканалом Sky News. Позже он написал в своем Twitter, что неудачно выразился, и сопроводил свой твит хэштегом "врагов тут нет" (#noenemieshere).

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Как отмечает газета Independent, Хаммонд сосредоточил на себе гнев настроенных на Brexit тори. Причиной тому послужило его нежелание тратить миллионы фунтов на подготовку к выходу Британии из ЕС без достижения соглашения с блоком. Тем не менее, на Даунинг Стрит опровергли информацию о конфликте между канцлером и премьером, заявив, что Хаммонд пользуется "полным доверием", несмотря на требования тори уволить чиновника. СМИ пишут, что Хаммонду уже даже подыскали подходящую замену в лице министра окружающей среды Майкла Гоува, а газета Sun со ссылкой на источник в правительстве сообщила, что отношения между Мэй и Хаммондом испортились настолько, что они "не могут находиться вместе в одной комнате".

Новая страница в истории ЮНЕСКО

Бывшая министр культуры Франции Одри Азуле была избрана новым генеральным директором ЮНЕСКО. Она набрала 30 голосов из 58 возможных. Для победы ей нужно было набрать не менее 30 голосов. В последнем туре голосования за пост руководителя ЮНЕСКО боролся также дипломат из Катара Хамад бин Абдулазиз Аль-Кавари, который получил 28 голосов. На днях организация попала в затруднительную ситуацию, когда два ее члена — США и затем Израиль — объявили о своем уходе.

Как считает немецкий журнал Spiegel, еврейско-марокканские корни Азуле помогут ей преодолеть возникшую в ЮНЕСКО напряженность. Франция и Германия уже давно призывают перейти к новой концепции организации, которая позволит устранить политические прорехи и вернуть доверие. При этом назначение Азуле журнал называет дипломатической победой президента Эммануэля Макрона. В то же время кандидатура Азуле еще нуждается в утверждении. Она будет представлена на голосование генеральной конференции ЮНЕСКО 10 ноября.