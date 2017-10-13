Санкции США против Ирана: Европа призвала Трампа одуматься

SAUL LOEB / AFP

КИЕВ, 13 окт – РИА Новости Украина. Великобритания, Франция и Германия призвали США рассмотреть возможные последствия введения санкций против Ирана для безопасности Соединенных Штатов и их союзников.

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"Мы призываем администрацию США и конгресс рассмотреть возможные последствия для безопасности США и их союзников, прежде чем принимать какие-либо шаги, которые способны подорвать совместный комплексный план, такие, например, как введение вновь в отношении Ирана санкций, снятых в соответствии с соглашением", — говорится в заявлении Эммануэля Макрона, Терезы Мэй и Ангелы Меркель.

В пятницу Трамп заявил в обращении к нации, что отказывается подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке. Трамп отметил также, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.