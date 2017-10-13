Brendan Smialowski / AFP

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран остается главным спонсором терроризма, связанным с "Аль-Каидой", "Талибаном" и другими организациями.

"Режим (Иран – Ред.) остается ведущим государством-спонсором терроризма и помогает "Аль-Каиде", "Талибану", "Хезболле" и другим террористическим сетям. Он разрабатывает, размещает ракеты в нарушение (международных норм – ред.), которые угрожают нам и нашим союзникам", — заявил Трамп, выступая со специальным обращением.

Ранее газета Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп намерен вскоре объявить об аннулировании ядерного соглашения с Ираном. По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, Трамп скоро представит всеобъемлющую стратегию в отношении Ирана.

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