Гендиректор ЮНЕСКО призвала не покидать организацию, а реформировать

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Экс-министр культуры Франции Одри Азуле, избранная в пятницу на пост генерального директора ЮНЕСКО, призвала страны-участники организации реформировать ее, но не покидать.

"Я думаю, что в это кризисное время нужно как никогда быть вовлечёнными в ЮНЕСКО, поддерживать ее, обдумывать, как бы ее реформировать, но не выходить из неё", — сказала Азуле.

Накануне США заявили о решении выйти из ЮНЕСКО. Страна будет оставаться членом этой международной организации до 31 декабря 2018 года, а с 2019 года будет находиться в статусе наблюдателя. Вслед за этим о своем намерении покинуть организацию объявил Израиль. Известия о выходе США и о планах Израиля поступили в то время, когда в Париже проходит 202-я сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО.