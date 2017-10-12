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    Вслед за США из ЮНЕСКО собирается выходить Израиль

    (обновлено: )103
    Нетаньяху приветствовал решение президента Дональда Трампа о выходе США из ЮНЕСКО, назвав его "смелым и высокоморальным". По его мнению, "ЮНЕСКО превратилась в театр абсурда".
    Израильский флаг
    RIA News Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение МИД готовиться стране к выходу из состава ЮНЕСКО вслед за США. Об этом в четверг сообщила канцелярия главы правительства.

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    "Глава правительства дал указание МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКО параллельно с США", — сказано в сообщении.

    Нетаньяху приветствовал решение президента США Дональда Трампа, назвав его "смелым и высокоморальным".

    "ЮНЕСКО превратилась в театр абсурда. Вместо того чтобы сохранять историю, ЮНЕСКО ее искажает", — говорится в пресс-релизе.

    Напомним, американские власти объявили в четверг о решении с 2019 года отказаться от членства в ЮНЕСКО и продолжить работу там в статусе наблюдателя.

    У Израиля сложились напряженные отношения с ЮНЕСКО, где регулярно оспаривают правомерность его контроля над историческим центром Иерусалима и значимыми для еврейской истории и традиции районами Западного берега реки Иордан. В череде резолюций, принимаемых автоматическим большинством, организация называет Израиль оккупирующей державой, а проводимые им раскопки и иные работы осуждаются как нарушение международного права.

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