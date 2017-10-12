Вслед за США из ЮНЕСКО собирается выходить Израиль

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение МИД готовиться стране к выходу из состава ЮНЕСКО вслед за США. Об этом в четверг сообщила канцелярия главы правительства.

"Глава правительства дал указание МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКО параллельно с США", — сказано в сообщении.

Нетаньяху приветствовал решение президента США Дональда Трампа, назвав его "смелым и высокоморальным".

"ЮНЕСКО превратилась в театр абсурда. Вместо того чтобы сохранять историю, ЮНЕСКО ее искажает", — говорится в пресс-релизе.

Напомним, американские власти объявили в четверг о решении с 2019 года отказаться от членства в ЮНЕСКО и продолжить работу там в статусе наблюдателя.

У Израиля сложились напряженные отношения с ЮНЕСКО, где регулярно оспаривают правомерность его контроля над историческим центром Иерусалима и значимыми для еврейской истории и традиции районами Западного берега реки Иордан. В череде резолюций, принимаемых автоматическим большинством, организация называет Израиль оккупирующей державой, а проводимые им раскопки и иные работы осуждаются как нарушение международного права.