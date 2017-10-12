США приняли решение выйти из ЮНЕСКО

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. США уведомили ЮНЕСКО о решении выйти из этой организации, объявил в четверг госдепартамент.

"Двенадцатого октября 2017 года госдепартамент уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении Соединенных Штатов выйти из организации и о намерении учредить постоянную наблюдательную миссию при ЮНЕСКО", — говорится в сообщении.

Напомним, в начале июня президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения по климату (2015) — первого глобального климатического соглашения, которое определяет план действий по сдерживанию глобального потепления.