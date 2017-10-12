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12.10.201717:27
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    В мире

    США приняли решение выйти из ЮНЕСКО

    (обновлено: )43422
    В госдепе сообщили, что США приняли решение выйти из ЮНЕСКО, а также о намерении учредить постоянную наблюдательную миссию при ЮНЕСКО.
    Здание штаб-квартиры ЮНЕСКО
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. США уведомили ЮНЕСКО о решении выйти из этой организации, объявил в четверг госдепартамент.

    "Двенадцатого октября 2017 года госдепартамент уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении Соединенных Штатов выйти из организации и о намерении учредить постоянную наблюдательную миссию при ЮНЕСКО", — говорится в сообщении.

    Напомним, в начале июня президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения по климату (2015) — первого глобального климатического соглашения, которое определяет план действий по сдерживанию глобального потепления.

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