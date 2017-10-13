США объявили о выходе из ЮНЕСКО: последствия

Владимир Матвеев, обозреватель
США уведомили ЮНЕСКО (организация ООН по вопросам науки, культуры и образования) о выходе из организации. Об этом сообщил Госдепартамент. Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.
Как отмечается в распространенном в четверг заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт,
"12 октября 2017 года Госдепартамент уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении США выйти из организации и о намерении создать постоянную миссию наблюдателей в ЮНЕСКО", — говорится в заявлении. Науэрт отметила, что "это решение далось нелегко", оно "отражает обеспокоенность США ростом задолженностей в ЮНЕСКО, необходимостью проведения фундаментальных реформ в этой организации и сохраняющейся в ЮНЕСКО антиизраильской предвзятостью", сообщается на сайте организации.
Глава ЮНЕСКО Ирина Бокова выразила "глубокое сожаление" в связи с решением Соединенных Штатов. Она добавила, что решение США представляет собой утрату для принципа многосторонних отношений и для ООН.
При этом Госдепартамент добавил, что США продолжат взаимодействие с организацией на правах государства-наблюдателя, чтобы делиться своими взглядами и опытом.
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В 2011 году США прекратили вносить существенный финансовый вклад в бюджет ЮНЕСКО в знак протеста против решения предоставить полноправное членство в этой организации палестинцам.
Ранее президент Дональд Трамп заявлял, что недоволен тем, что основное бремя расходов другой международной организации — НАТО ложится на США.
Показательно, что премьер-министр Израиля поручил подготовить решение о выходе страны из ЮНЕСКО.
При этом премьер Нетаньяху приветствует решение Дональда Трампа о выходе США из ЮНЕСКО, передает Haaretz
Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: "Это смелое и нравственное решение, потому что ЮНЕСКО превратилось в театр абсурда".
"Премьер-министр проинструктировал министерство иностранных дел о подготовке выхода из организации вместе с США", — говорится в заявлении администрации Нетаньяху.
Поддержал решение премьер-министра представитель Израиля в этой организации Кармель Шама. Он назвал ЮНЕСКО "безумной организацией, которая отстаивает политические интересы отдельных стран".
Президент Трамп ранее критиковал непропорциональный, по его мнению, вклад США в организации ООН.
На США приходится 22% бюджета ООН и 28% бюджета миротворческих миссий, сообщает BBC.