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13.10.201719:13
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    Зарубежье

    США объявили о выходе из ЮНЕСКО: последствия

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    Глава ЮНЕСКО Ирина Бокова выразила "глубокое сожаление" в связи с решением США. Она добавила, что решение США представляет собой утрату для принципа многосторонних отношений и для ООН.
    Американский флаг развевается у штаб-квартиры Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже
    REUTERS Philippe Wojazer

    Владимир Матвеев, обозреватель 

    США уведомили ЮНЕСКО (организация ООН по вопросам науки, культуры и образования) о выходе из организации. Об этом сообщил Госдепартамент. Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.

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    Как отмечается в распространенном в четверг заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента США  Хезер Науэрт,

    "12 октября 2017 года Госдепартамент уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении США выйти из организации и о намерении создать постоянную миссию наблюдателей в ЮНЕСКО", — говорится в заявлении. Науэрт отметила, что "это решение далось нелегко", оно "отражает обеспокоенность США ростом задолженностей в ЮНЕСКО, необходимостью проведения фундаментальных реформ в этой организации и сохраняющейся в ЮНЕСКО антиизраильской предвзятостью", сообщается на сайте организации. 

    Глава ЮНЕСКО Ирина Бокова выразила "глубокое сожаление" в связи с решением Соединенных Штатов. Она добавила, что решение США представляет собой утрату для принципа многосторонних отношений и для ООН.

    При этом Госдепартамент добавил, что США продолжат взаимодействие с организацией на правах государства-наблюдателя, чтобы делиться своими взглядами и опытом.

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    В 2011 году США прекратили вносить существенный финансовый вклад в бюджет ЮНЕСКО в знак протеста против решения предоставить полноправное членство в этой организации палестинцам.

    Ранее президент Дональд Трамп заявлял, что недоволен тем, что основное бремя расходов другой международной организации — НАТО ложится на США.

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    Показательно, что премьер-министр Израиля поручил подготовить решение о выходе страны из ЮНЕСКО.

    При этом премьер Нетаньяху приветствует решение Дональда Трампа о выходе США из ЮНЕСКО, передает Haaretz 

    Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: "Это смелое и нравственное решение, потому что ЮНЕСКО превратилось в театр абсурда".

    "Премьер-министр проинструктировал министерство иностранных дел о подготовке выхода из организации вместе с США", — говорится в заявлении администрации Нетаньяху.

    Поддержал решение премьер-министра представитель Израиля в этой организации Кармель Шама. Он назвал ЮНЕСКО "безумной организацией, которая отстаивает политические интересы отдельных стран".

    Президент Трамп ранее критиковал непропорциональный, по его мнению, вклад США в организации ООН.

    На США приходится 22% бюджета ООН и 28% бюджета миротворческих миссий, сообщает BBC.

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