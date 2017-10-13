"Рождественский подарок": Трамп обещает масштабное снижение налогов

SAUL LOEB / AFP

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп сообщил, что собирается масштабно понизить налоги в случае, если конгресс поддержит предложенную им налоговую реформу.

Читайте также: Трамп в очередной раз предупредил Украину

"Мы надеемся, что конгресс примет масштабное снижение налогов для американских семей", — сказал Трамп, выступая в Вашингтоне. Трамп добавил, что рамках новой реформы предполагается увеличить налоговые вычеты с семей, воспитывающих детей, а также отменить то, что он назвал "штрафом за брак" — сравнительно более высокое налогообложение для женатых пар по сравнению с одинокими людьми.

По словам Трампа, налоговая реформа может стать "рождественским подарком", хотя перспективы проведения налоговой реформы в нынешнем году неясны.

Напомним, в сентябре президент США Дональд Трамп принял отставку министра здравоохранения Томаса Прайса на фоне скандала вокруг перелетов последнего за счет налогоплательщиков.