Мэттис не исключил "провокаций" со стороны Ирана после заявлений Трампа

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Министр обороны США Джеймс Мэттис не исключает "провокаций" со стороны Ирана после заявлений президента Дональда Трампа по ядерному соглашению с исламской республикой.

"Сейчас мы следим за потенциальным увеличением числа провокаций со стороны иранцев, но пока мы этого не видим… Пока мы не меняем нашу военную концепцию", — сказал Мэттис, слова которого приводит агентство Рейтер.

Под провокациями Ирана в Вашингтоне традиционно подразумевают широкий спектр военных и политических действий исламской республики, включая действия военно-морских сил в Персидском заливе, где присутствуют и корабли ВМС США.

В пятницу, 13 октября, Трамп заявил в обращении к нации, что отказывается подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе. Речь идет о формальном подтверждении конгрессу того, что Иран соблюдает ядерную сделку, на основании внутреннего американского закона о контроле над ядерными соглашениями с Тегераном. Трамп не стал формально на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном соглашений.

Также сообщалось, что США ввели новые санкции против Ирана. Великобритания, Франция и Германия уже призвали США рассмотреть возможные последствия введения санкций против Ирана для безопасности Соединенных Штатов и их союзников.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.