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    Трамп о ядерном соглашении с Ираном. Может быть расторгнуто в любой момент

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    Президент США Дональд Трамп отметил, что если не получится прийти к решению с конгрессом США и союзниками, соглашение будет прекращено.
    Дональд Трамп
    SAUL LOEB / AFP

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что участие в соглашении с Ираном по ядерной программе может быть прекращено, если не будет достигнуто соглашение с конгрессом США и союзниками.

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    Пуск баллистической ракеты Ирана

    "В случае, если мы не сможем прийти к решению с конгрессом (США) и нашими союзниками, соглашение будет прекращено. Это изучается, и наше участие (в соглашении) может быть прекращено мною, как президентом, в любое время", — заявил Трамп, выступая со специальным обращением.

    Трамп хочет предложить конгрессу внести ряд поправок в закон "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA), и, в частности, добавить туда пункт, касающийся разработки Ираном баллистических ракет, заявил ранее журналистам госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

    Госсекретарь сообщил, что Трамп не подтвердит соответствие Тегераном положениям внутреннего американского закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном". Он был принят конгрессом США в мае 2015 года для надзора за действиями администрации в отношении Ирана. Согласно этому закону президент США должен каждые 90 дней предоставлять отчет о выполнении Ираном договоренностей в рамках ядерного соглашения.

    Как ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран остается главным спонсором терроризма, связанным с "Аль-Каидой", "Талибаном" и другими организациями.

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