Пуск баллистической ракеты Ирана

Видео запуска ракеты опубликовано государственной телерадиокомпанией "Голос Исламской Республики Иран". О месте и времени проведения испытаний не сообщается.

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В пятницу ракету представили публике во время военного парада в Тегеране, на котором присутствовал президент Ирана Хасан Роухани и высокопоставленные представители армии. Бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что ракета стала меньше в размерах и вскоре поступит на вооружение.