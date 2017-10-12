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    В мире

    Трамп назвал американские СМИ "очень нечестными"

    (обновлено: )43
    Президент США Дональд Трамп посетовал, что многие СМИ ориентированы на негатив. Американский лидер сказал, что знает многих журналистов, которые являются честными людьми.
    Дональд Трамп
    Brendan Smialowski / AFP

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в среду вновь обрушился с критикой на американские СМИ, назвав их "очень нечестными".

    Президент США Дональд Трамп приехал в среду на несколько часов в Лас-Вегас, чтобы встретиться с работниками экстренных служб и пострадавшими в результате стрельбы
    REUTERS Kevin Lamarque
    Трамп в Лас-Вегасе: напряжение нарастает

    "СМИ очень плохие, это очень нечестные люди", — сказал он в интервью телекомпании Fox News.

    Трамп посетовал, что многие СМИ ориентированы на негатив. "Я зову их липовыми. Так много липовых новостей", — сказал он.

    При этом президент сказал, что знает многих журналистов, которые являются честными людьми.

    Трамп регулярно обрушивается в своем аккаунте в Twitter на критически настроенные к нему издания, а в начале июля опубликовал смонтированное видео, где "избивает" человека, вместо головы у которого большой логотип телеканала CNN.

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