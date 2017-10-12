Трамп назвал американские СМИ "очень нечестными"

Brendan Smialowski / AFP

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в среду вновь обрушился с критикой на американские СМИ, назвав их "очень нечестными".

"СМИ очень плохие, это очень нечестные люди", — сказал он в интервью телекомпании Fox News.

Трамп посетовал, что многие СМИ ориентированы на негатив. "Я зову их липовыми. Так много липовых новостей", — сказал он.

При этом президент сказал, что знает многих журналистов, которые являются честными людьми.

Трамп регулярно обрушивается в своем аккаунте в Twitter на критически настроенные к нему издания, а в начале июля опубликовал смонтированное видео, где "избивает" человека, вместо головы у которого большой логотип телеканала CNN.