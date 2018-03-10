наверх
10.03.201811:26
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Заводы (ключевое слово)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Автозаправочная станция концерна Shell
    Пожар произошел в Нидерландах на одном из заводов компании Shell
    07:15 04.06.2014
    49
    Крупный пожар разгорелся на химическом заводе компании Shell в Нидерландах после серии взрывов, передает телерадиокорпорация Би-би-си.
    Луганский тепловозостроительный завод
    Завод в Луганске выпустит рекордное число тепловозов
    17:44 29.05.2014
    636Спецоперация на востоке Украины
    Луганский тепловозостроительный завод "Лугансктепловоз", несмотря на сложную обстановку на юго-востоке Украины, продолжает работать и в текущем месяце выпустит рекордное количество тепловозов.
    Дмитрий Фирташ
    Аксенов пригрозил санкциями заводам Фирташа в Крыму
    12:20 19.05.2014
    47Присоединение Крыма к РФ
    Врио главы республики Крым, председатель совета министров Крыма Сергей Аксенов призвал собственника двух крупнейших в регионе химпредприятий - "Крымского "Титана" и Крымского содового завода - провести их перерегистрацию.
    Китайская полиция. Архивное фото
    Как минимум 18 человек погибли при обрушении стены на заводе в КНР
    18:58 11.05.2014
    12
    По меньшей мере 18 человек погибли в результате обрушения стены на перерабатывающем заводе в городе Циндао на востоке Китая, еще трое получили увечья.
    Осколки. Архивное фото
    Два человека погибли в результате взрыва на новосибирском заводе
    18:12 07.05.2014
    18
    Тела двух человек извлекли из-под завалов после взрыва в цехе завода искусственного волокна в новосибирском Искитиме, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
    Пострадавший доставлен в больницу. Архивное фото
    30 человек отравились парами соляной кислоты на заводе в Германии - ТВ
    16:44 30.04.2014
    25
    По меньшей мере 30 работников предприятия в городе Люденшайд в Германии отравились парами соляной кислоты.
    Дмитрий Рогозин
    Рогозин: ВПК России готов принять на работу специалистов из Украины
    12:24 22.04.2014
    36Отношения Украины и России
    Российские чиновники0 получили десятки заявлений украинских работников Амурского судостроительного завода с просьбой предоставить им гражданство, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
    Взрыв прогремел на патронном заводе в США, один человек погиб - СМИ
    07:33 17.04.2014
    7
    Один человек погиб, трое получили ранения в результате взрыва на патронном заводе в американском штате Теннеси, передает телеканал KFVS.
    Пепельница с окурками
    Philip Morris может закрыть крупнейший завод в Нидерландах
    13:30 04.04.2014
    37
    Один из ведущих мировых производителей табачной продукции Philip Morris International планирует закрыть крупнейший завод компании по производственным мощностям, который находится в Нидерландах говорится в сообщении компании.
    Полиция Техаса
    Сильный взрыв прогремел на заводе в США, есть пострадавшие – СМИ
    08:21 11.02.2014
    0
    Сильный взрыв прогремел на промышленном предприятии в американском городе Питерборо, штат Нью-Гемпшир, несколько человек получили ранения.
    Строительство
    Киев ожидает активной фазы строительства завода ядерного топлива
    13:12 06.02.2014
    18
    "В принципе, в 2014 году уже есть все предпосылки, чтобы начать активную фазу строительства завода. А дальше уже наше сопровождение этого процесса", - сказал Гашев.
    Пожар на территории завода Хартрон в Харькове
    Кабмин выделил около $100 тыс семьям погибших при пожаре "Хартроне"
    14:57 16.01.2014
    13
    Крупный пожар площадью 250 квадратных метров на территории завода "Хартрон" произошел 8 января в Харькове. По данным госслужбы по ЧС, в результате пожара восемь человек погибли и 22 были спасены.
    Работа электрометаллургического комбината
    Донецкий электрометаллургический завод может быть законсервирован
    14:35 15.01.2014
    38
    Донецкий электрометаллургический завод, который после длительной остановки запустил производство в конце сентября 2013 года, с 16 января может быть вновь законсервирован, сообщил мэр Александр Лукьянченко.
    100 гривен
    Правительство окажет помощь семьям погибших при пожаре в Харькове
    19:12 08.01.2014
    20Пожар на заводе в Харькове
    Правительство Украины выделит по 100 тысяч гривен семьям погибших при пожаре на ювелирной фабрике в Харькове.
    Пожар на территории завода Хартрон в Харькове
    Открыто дело по факту пожара на харьковском заводе
    17:33 08.01.2014
    16Пожар на заводе в Харькове
    Открыто уголовное производство по факту пожара на заводе в Харькове, в результате которого восемь человек погибли и семь пострадали.
    Пожар на территории завода Хартрон в Харькове
    Пожар на заводе в Харькове потушен
    16:14 08.01.2014
    141Пожар на заводе в Харькове
    Пожар на территории завода "Хартрон", огонь вспыхнул в пятиэтажном производственном здании, которое арендует на территории завода Харьковская ювелирная фабрика. В результате пожара погибли восемь человек.
    Пожар на территории завода Хартрон в Харькове
    Восемь человек погибли и 22 спасены из-за пожара на заводе в Харькове
    15:30 08.01.2014
    170Пожар на заводе в Харькове
    Пожар произошел в среду днем на территории завода "Хартрон". Огонь вспыхнул в пятиэтажном производственном здании, которое арендует на территории завода Харьковская ювелирная фабрика.
    Доллары США
    РФ и Украина выделят на завод ядерного топлива около $91,2 млн
    17:59 25.12.2013
    8
    Украина и РФ в 2014 году профинансируют строительство завода по фабрикации ядерного топлива на общую сумму в размере около 91,2 миллиона долларов. Сторона РФ на прошлой неделе уведомила Киев, что начала перевод средств.
    Харцызский трубный завод получит сертификат нового стандарта Газпрома
    14:53 18.12.2013
    40
    Орган сертификации "Русский регистр" по итогам аудита рекомендовал Харцызский трубный завод (ХТЗ) украинской группы "Метинвест" к получению сертификата по новой версии стандарта СТО Газпром 9001-2012.
    Контейнеры для перевозки ОЯТ на заводе
    Работы на заводе ядерного топлива завершатся весной 2014 года
    17:11 16.12.2013
    19
    Общестроительные работы на месте возведения завода по фабрикации ядерного топлива должны завершиться весной 2014 года. В 2012 году в Кировоградской области Украины началось строительство завода по выпуску ЯТ.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги