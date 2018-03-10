Врио главы республики Крым, председатель совета министров Крыма Сергей Аксенов призвал собственника двух крупнейших в регионе химпредприятий - "Крымского "Титана" и Крымского содового завода - провести их перерегистрацию.
Один из ведущих мировых производителей табачной продукции Philip Morris International планирует закрыть крупнейший завод компании по производственным мощностям, который находится в Нидерландах говорится в сообщении компании.
Донецкий электрометаллургический завод, который после длительной остановки запустил производство в конце сентября 2013 года, с 16 января может быть вновь законсервирован, сообщил мэр Александр Лукьянченко.
Пожар на территории завода "Хартрон", огонь вспыхнул в пятиэтажном производственном здании, которое арендует на территории завода Харьковская ювелирная фабрика. В результате пожара погибли восемь человек.
Украина и РФ в 2014 году профинансируют строительство завода по фабрикации ядерного топлива на общую сумму в размере около 91,2 миллиона долларов. Сторона РФ на прошлой неделе уведомила Киев, что начала перевод средств.
Общестроительные работы на месте возведения завода по фабрикации ядерного топлива должны завершиться весной 2014 года. В 2012 году в Кировоградской области Украины началось строительство завода по выпуску ЯТ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".