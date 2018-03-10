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    Цены (ключевое слово)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер
    Эттингер: цена газа для Украины в $350-380 может быть введена с апреля
    22:03 02.06.2014
    122Проблемы с оплатой российского газа
    "Газпром" и "Нафтогаз" обсуждают цену на российский газ для Украины в пределах 350-380 долларов за тысячу кубометров; она может быть изменена задним числом - с апреля этого года.
    Еврокомиссар Гюнтер Эттингер
    Эттингер поможет определить цену на газ для Украины на год
    21:55 02.06.2014
    31Проблемы с оплатой российского газа
    Еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер считает своей целью на трехсторонних переговорах РФ-Украина-ЕС определить цену на российский газ, которая бы не вызывала споров между Москвой и Киевом как минимум в течение года.
    Министр энергетики РФ Александр Новак
    Новак: РФ и Украина в Брюсселе не обсуждали цену будущих поставок газа
    21:42 02.06.2014
    22Проблемы с оплатой российского газа
    Россия и Украина в понедельник в ходе встречи в Брюсселе подробно не обсуждали цену на будущие поставки российского газа, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
    Нафтогаз Украины
    Украина в иске к РФ потребует снижения цены на газ до $268,5 - Минюст
    15:27 02.06.2014
    10Проблемы с оплатой российского газа
    "Нафтогаз" в иске к "Газпрому", который Украина намерена подать в стокгольмский арбитраж, если стороны не разрешат газовый спор, потребует зафиксировать цену в 268,5 долларов за тысячу кубометров.
    Юрий Продан
    РФ пока не обсуждала цену на газ, т.к. платеж еще не пришел - Продан
    22:02 30.05.2014
    4Проблемы с оплатой российского газа
    Россия не стала в пятницу на трехсторонних переговорах в Берлине обсуждать цену на газ для Украины, сославшись на то, что еще не получила первый платеж в счет погашения долга на 786 миллионов долларов, заявил глава Минэнерго Юрий Продан.
    Юрий Продан
    Киев оспаривает цену на газ в $380, заявил Продан
    19:57 30.05.2014
    23Проблемы с оплатой российского газа
    Киев оспаривает цену на газ, действовавшую до 1 января 2014 года, но новое правительство Украины уже перечислило за газ 1,1 миллиарда долларов, заявил на пресс-конференции глава Минэнерго Юрий Продан.
    Министр энергетики РФ Александр Новак
    Вопрос о пересмотре цены за поставленный газ не обсуждается - Новак
    19:57 30.05.2014
    16Проблемы с оплатой российского газа
    Вопрос о пересмотре цены российского газа для Украины в 380 долларов за кубометр не обсуждается, речь может идти только о скидке на будущие поставки, заявил на пресс-конференции по итогам газовых переговоров в формате Россия-Украина-ЕС глава Минэнерго РФ Александр Новак.
    Еврокомиссар Гюнтер Эттингер
    Эттингер надеется, что РФ и Украина договорятся о цене на газ
    19:32 30.05.2014
    17Проблемы с оплатой российского газа
    Еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер надеется, что Россия и Украина на очередных газовых переговорах в понедельник в Брюсселе сумеют договориться о цене на газ.
    Юрий Продан
    Продан: Украина готова на цену российского газа, близкую к $268,5
    21:51 26.05.2014
    14Проблемы с оплатой российского газа
    "Эта цена - тоже рыночная цена (268,5 доллара - ред.). Но мы готовы договариваться с российской стороной", - сказал Продан.
    Александр Новак
    Новак: РФ готова обсуждать цену на газ для Украины
    21:30 26.05.2014
    15Проблемы с оплатой российского газа
    Россия готова при поступлении до пятницы части платежей от Украины продолжить переговоры по цене на будущие поставки газа, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
    Жозе Мануэл Баррозу
    Цена газа для Украины должна отражать рыночные условия - Баррозу
    13:08 21.05.2014
    13Отношения Украины и России
    Евросоюз выступает за то, чтобы цена российского газа для Украины была определена с учетом рыночных реалий, говорится в письме главы Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу президенту РФ Владимиру Путину.
    Газохранилище. Архивное фото
    Цена российского газа для Украины может быть снижена до $385 - эксперт
    13:22 20.05.2014
    9Отношения Украины и России
    Цена на российский газ для Украины, в случае арбитражного разбирательства, может быть уменьшена до 385 долларов за тысячу кубометров на второй квартал, считают в глобальной информационной компании IHS.
    Александр Новак
    Новак: ЕК и Россия не обсуждали цену российского газа Украине
    14:57 19.05.2014
    18Отношения Украины и России
    Глава Минэнерго РФ Александр Новак и еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер не обсуждали в ходе двусторонней встречи в Берлине возможную цену на российский газ для Украины, сказал журналистам Новак.
    Газопровод
    Киев готов платить $300 за тысячу кубометров газа - МИД Украины
    09:13 17.05.2014
    5Проблемы с оплатой российского газа
    И.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица заявил, что Киев готов к "рыночной цене" на российский газ на уровне около 300 долларов за кубический метр.
    Министр энергетики РФ Александр Новак
    РФ: Украина не может оплатить долги за газ даже при снижении цены
    12:21 15.05.2014
    14Проблемы с оплатой российского газа
    РФ не видит возможностей для Украины оплатить поставки российского газа даже в случае предоставления скидок из-за экономической ситуации в стране, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
    Еврокомиссар Гюнтер Эттингер
    Эттингер: повышение "Газпромом" цены на газ для Украины неоправданно
    08:42 15.05.2014
    14Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер считает неоправданным решение "Газпрома" повысить с 1 апреля цену на газ для Украины и рассчитывает, что временная цена на "голубое топливо" будет согласована до конца мая.
    Министр энергетики РФ Александр Новак
    Украина не вправе пересмотреть в одностороннем порядке цену газа из РФ
    17:08 03.05.2014
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    Украина не вправе пересматривать в одностороннем порядке цену поставок газа из России, ее определяет формула контракта, признаваемого Киевом, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
    Нефть
    Нефть продолжает дешеветь на росте запасов в США
    18:29 30.04.2014
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    Мировые цены на нефть в среду продолжают снижаться после публикации данных Минэнерго США, показавших рост оптовых запасов нефти в стране, свидетельствуют данные торгов.
    Работа автозаправочной станции
    Цены на бензин в Крыму в мае доведут до уровня Краснодарского края
    15:57 30.04.2014
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    Правительство Крыма обещает стабилизировать цены на бензин и уже в мае сделать их сопоставимыми с ценами Краснодарского края.
    Нефть
    Мировые цены на нефть выросли на ситуации вокруг Украины
    06:23 30.04.2014
    16Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Мировые цены на нефть во вторник выросли на фоне расширения санкций США в отношении России и сохраняющихся опасений инвесторов относительно поставок сырья в Европу.
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