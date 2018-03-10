Еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер считает своей целью на трехсторонних переговорах РФ-Украина-ЕС определить цену на российский газ, которая бы не вызывала споров между Москвой и Киевом как минимум в течение года.
Россия не стала в пятницу на трехсторонних переговорах в Берлине обсуждать цену на газ для Украины, сославшись на то, что еще не получила первый платеж в счет погашения долга на 786 миллионов долларов, заявил глава Минэнерго Юрий Продан.
Вопрос о пересмотре цены российского газа для Украины в 380 долларов за кубометр не обсуждается, речь может идти только о скидке на будущие поставки, заявил на пресс-конференции по итогам газовых переговоров в формате Россия-Украина-ЕС глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Цена на российский газ для Украины, в случае арбитражного разбирательства, может быть уменьшена до 385 долларов за тысячу кубометров на второй квартал, считают в глобальной информационной компании IHS.
Глава Минэнерго РФ Александр Новак и еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер не обсуждали в ходе двусторонней встречи в Берлине возможную цену на российский газ для Украины, сказал журналистам Новак.
РФ не видит возможностей для Украины оплатить поставки российского газа даже в случае предоставления скидок из-за экономической ситуации в стране, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер считает неоправданным решение "Газпрома" повысить с 1 апреля цену на газ для Украины и рассчитывает, что временная цена на "голубое топливо" будет согласована до конца мая.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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