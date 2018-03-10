Почетный президент Российского футбольного союза и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков сожалеет, что сборная Украины не приедет на Чемпионат мира, "хотелось бы, чтобы они приехали по многим причинам, прежде всего по спортивным".
После решения политических вопросов не будет препятствий, чтобы все футбольные клубы из Крыма играли в турнирах, проводимых Российским футбольным союзом, заявил агентству "Р-Спорт" почетный президент РФС Вячеслав Колосков.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".