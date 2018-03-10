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    Вячеслав Колосков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
    В России призывают ФИФА "одернуть" Климкина за призывы к бойкоту ЧМ-2018
    09:46 23.01.2018
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    Почетный президент Российского футбольного союза, бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков жалеет, что сборная Украины не попала на чемпионат мира.
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков
    В РФ отреагировали на провал сборной Украины в отборе на ЧМ-2018
    11:31 11.10.2017
    1430ЧМ-2018 по футболу. На низком старте
    Почетный президент Российского футбольного союза и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков сожалеет, что сборная Украины не приедет на Чемпионат мира, "хотелось бы, чтобы они приехали по многим причинам, прежде всего по спортивным".
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков
    Колосков: Россия может потерять место в исполкоме УЕФА
    20:07 26.12.2014
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    По мнению экс-вице-президента ФИФА Вячеслава Колоскова, вопрос зависит не от Платини, а от того, как РФ будет с ним общаться.
    Вячеслав Колосков во время пресс-конференции.
    ФИФА упразднит институт футбольных агентов - Колосков
    10:22 30.05.2014
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    Международная федерация футбола намерена упразднить институт футбольных агентов и внесет соответствующие изменения в устав, заявил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.
    Вячеслав Колосков во время пресс-конференции.
    Колосков: препятствий для участия клубов Крыма в турнирах РФС нет
    12:07 18.03.2014
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    После решения политических вопросов не будет препятствий, чтобы все футбольные клубы из Крыма играли в турнирах, проводимых Российским футбольным союзом, заявил агентству "Р-Спорт" почетный президент РФС Вячеслав Колосков.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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