Союз европейских футбольных ассоциаций не получал запросов от Федераций футбола России и Украины о переводе симферопольской "Таврии" и "Севастополя" в российский чемпионат, заявил генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино.
После решения политических вопросов не будет препятствий, чтобы все футбольные клубы из Крыма играли в турнирах, проводимых Российским футбольным союзом, заявил агентству "Р-Спорт" почетный президент РФС Вячеслав Колосков.
Речь об участии клуба чемпионата Украины по футболу "Таврия" (Симферополь) в чемпионате России можно вести тогда, когда Крым юридически войдет в состав России, заявил гендиректор клуба Александр Бойцан.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".