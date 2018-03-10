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    ФК Таврия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Матч Таврия - Днепр. Архивное фото
    Футбольный клуб из Крыма начал процесс возвращения в чемпионат Украины
    05:41 18.11.2016
    13337
    Все чемпионаты Украины до 2014 года "Таврия" провела в Высшей лиге. Стала первым чемпионом Украины в 1992 году и первым участником Лиги чемпионов от Украины.
    Футбол. Кубок Крыма. Матч Таврия - СКЧФ. Архивное фото
    Игроки ФК "Скиф" недовольны низким уровнем чемпионата Крыма
    00:47 02.08.2015
    272
    В июне международная ассоциация ФИФА запретила включать крымские клубы в Российский футбольный союз. В РФС решили прислушаться к требованию ФИФА, в результате чего появился чемпионат Крыма.
    Матч Таврия - Днепр. Архивное фото
    ФФУ намерена вернуть клуб "Таврия" в чемпионат Украины
    22:16 18.06.2015
    295
    Как заявил президент ФФУ Андрей Павелко, рабочая группа проведет переговоры с премьер-лигой, клубами высшего дивизиона, представителями Херсонской области, а также с футбольной общественностью.
    Футбол
    "Днепр" переиграл "Таврию" в матче чемпионата Украины по футболу
    16:18 05.04.2014
    9
    Днепропетровский "Днепр" нанес поражение симферопольской "Таврии" в матче 24-го тура чемпионата Украины по футболу.
    Генсекретарь УЕФА Джанни Инфантино
    УЕФА не получал запросов о переводе "Таврии" и "Севастополя" в ЧР
    15:33 26.03.2014
    10
    Союз европейских футбольных ассоциаций не получал запросов от Федераций футбола России и Украины о переводе симферопольской "Таврии" и "Севастополя" в российский чемпионат, заявил генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино.
    Вячеслав Колосков во время пресс-конференции.
    Колосков: препятствий для участия клубов Крыма в турнирах РФС нет
    12:07 18.03.2014
    33
    После решения политических вопросов не будет препятствий, чтобы все футбольные клубы из Крыма играли в турнирах, проводимых Российским футбольным союзом, заявил агентству "Р-Спорт" почетный президент РФС Вячеслав Колосков.
    Футбольный мяч
    Гендиректор ФК: участие "Таврии" в ЧР возможно, когда Крым войдет в РФ
    19:09 17.03.2014
    12
    Речь об участии клуба чемпионата Украины по футболу "Таврия" (Симферополь) в чемпионате России можно вести тогда, когда Крым юридически войдет в состав России, заявил гендиректор клуба Александр Бойцан.
    ФК Динамо (Киев)
    "Динамо" обыграло "Таврию" в чемпионате Украины по футболу
    21:50 16.03.2014
    11
    Встреча, прошедшая в Киеве в воскресенье, завершилась победой "Динамо" со счетом 2:1.
    Игроки футбольного клуба Металлист (Украина, Харьков)
    Дубль Девича помог "Металлисту" обыграть "Таврию" в чемпионате Украины
    18:34 21.09.2013
    8
    Матч, который прошел в субботу в Симферополе, завершился со счетом 3:0 в пользу гостей. Дублем отметился нападающий Марко Девич (49-я и 65-я минуты), еще один гол на счету Хосе Эрнесто Сосы (88).
    Футбол
    ФК "Таврия" уволил Лужного и начнет сезон с новым тренером
    18:39 15.06.2013
    8
    Должности покидают и помощники Лужного Владимир Журавчак, Валерий Зуев и Андрей Чих. Имя нового главного тренера команды будет объявлено после подписания с ним контракта.
    Футбол
    ФК "Таврия" лишен трех очков за неисполнение договора с агентом
    19:20 04.04.2013
    8
    Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины (КДК ФФУ) снял с симферопольской "Таврии" три очка за неисполнение договора с агентом.
    "Алания" в Турции сыграет с "Таврией", а не с "Черноморцем"
    14:01 20.02.2013
    7
    Встреча "Алании" с командой, занимающей 11-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, состоится 23 февраля в Белеке.
    Футбол
    Футболисты "Шинника" уступили "Таврии" на сборе в Турции
    08:49 20.02.2013
    8
    В следующем матче "Таврия" сыграет 23 февраля с другой российской командой - "Аланией" из Владикавказа.
    Футбол
    "Металлист" разгромил "Таврию" в матче чемпионата Украины
    08:29 27.11.2012
    4
    Встреча, состоявшаяся в понедельник на стадионе "Металлист" в Харькове, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.
    Футбольный мяч
    Вратарь, ударивший соперника по лицу, исключен из сборной Украины
    19:14 02.11.2012
    6
    Вратарь "Таврии" Сергей Погорелый, ударивший игрока "Ворсклы" Артема Громова, исключен из состава сборной Украины, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Украины.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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