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    Роман Хмиль

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Ремонт дорог в Украине
    С существующими финансами Гройсман будет ремонтировать дороги 100 лет — эксперт
    15:44 17.08.2017
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    Кабмин только декларирует внимание к дорожной отрасли, но на деле выделение финансирования задерживает, заявил эксперт Роман Хмиль.
    Председатель правления общественной организации Моя дорога, бывший глава дорожного департамента Министерства инфраструктуры Украины Роман Хмиль
    Магистральным дорогам Украины грозит "мостопад" - Хмиль
    13:53 08.03.2017
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    Глава правления общественной организации "Моя дорога" Роман Хмиль в эфире ГС отметил, что 60% дорог в стране находятся в аварийном состоянии и их необходимо закрыть.
    Председатель правления общественной организации Моя дорога, бывший глава дорожного департамента Министерства инфраструктуры Украины Роман Хмиль
    Минус 220 млн долларов. Хмиль об "Укравтодоре" и проблемах дорог
    11:38 06.12.2016
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    Председатель правления ОО "Моя дорога" Роман Хмиль заявил, что в Укравтодоре не осталось квалифицированных сотрудников, поскольку за границей нашим специалистам платят намного больше.
    Роман Хмиль
    В стране качественно отремонтированы только две дороги - Хмиль
    10:28 15.09.2016
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    Глава правления ОО "Моя дорога" Роман Хмиль в эфире "ГС" заявил, что единственными качественными дорогами в Украине являются те, которые строятся за кредиты международных банков: трассы Киев-Чоп и Киев-Харьков.
    Активисты блокируют движение российских фур во Львовской области
    Мининфраструктуры: активисты не будут блокировать транзит грузов
    10:48 26.02.2016
    531Блокада фур. Компромисс Украины и РФ
    Как заявил глава департамента автотранспорта Мининфраструктуры Украины Роман Хмиль, "транзит, в отличие от двусторонних перевозок, не является прерогативой Украины, чтобы его блокировать".
    Онлайн-карта ремонта дорог в Украине
    В Украине создали онлайн-карту ремонта дорог
    18:05 10.11.2015
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    В настоящее время идет работа по интеграции всех данных на сайты популярных картографических сервисов, а также пишется техническое задание для геоинформационной системы.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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