Глава правления ОО "Моя дорога" Роман Хмиль в эфире "ГС" заявил, что единственными качественными дорогами в Украине являются те, которые строятся за кредиты международных банков: трассы Киев-Чоп и Киев-Харьков.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.