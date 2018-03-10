Суд Киева аннулировал спецразрешения на добычу нефти и газа для компании "Голден Деррик", которую связывают с экс-министрами Эдуардом Ставицким и Николаем Присяжнюком, а также экс-депутатом от Партии регионов Юрием Иванющенко.
Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание экс-министра агрополитики Украины Николая Присяжнюка с целью его приведения для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
Украина, один из ведущих мировых производителей зерна, в текущем маркетинговом году может экспортировать более 30 миллионов тонн зерновых, заявил министр аграрной политики и продовольствия страны Николай Присяжнюк.
Россия не имеет замечаний к безопасности украинских продуктов питания, заявил в пятницу в Москве после встречи с главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.
Украина в текущем маркетинговом году уже продала за границу 1,7 миллиона тонн зерна, что на 24% больше, чем за соответствующий период прошлого маркетингового года, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Присяжнюк.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".