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    Николай Присяжнюк (украинский политик)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 28
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    Николай Присяжнюк
    Суд арестовал активы экс-министра времен Януковича на $5,5 млн
    17:44 15.10.2017
    116
    На территории Украины наложен арест в банковских учреждениях на активы бывшего министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка на сумму 5,5 млн долларов США, сообщили в ГПУ.
    Эдуард Ставицкий
    Минэкологии судится с компанией Ставицкого и Присяжнюка
    16:17 31.03.2015
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    Ведомство подало в суд иск с требованием взыскать с компании "Голден Деррик" убытки, которые государство понесло в связи с использованием газового месторождения в Харьковской области.
    Добыча нефти
    Суд аннулировал спецразрешения на добычу нефти для компании Ставицкого
    11:35 29.01.2015
    170
    Суд Киева аннулировал спецразрешения на добычу нефти и газа для компании "Голден Деррик", которую связывают с экс-министрами Эдуардом Ставицким и Николаем Присяжнюком, а также экс-депутатом от Партии регионов Юрием Иванющенко.
    Николай Присяжнюк
    Генпрокуратура открыла еще одно дело в отношении Присяжнюка
    18:09 16.05.2014
    14Политический кризис в Украине
    Генпрокуратура Украины открыла еще одно уголовное дело в отношении бывшего министра агрополитики Николая Присяжнюка - в связи с махинациями с государственной недвижимостью.
    Николай Присяжнюк
    Присяжнюк объявлен в розыск
    20:18 07.04.2014
    10Политический кризис в Украине
    Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание экс-министра агрополитики Украины Николая Присяжнюка с целью его приведения для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
    Николай Присяжнюк
    Присяжнюк предупредил о рисках в случае подписания соглашения с ЕС
    17:21 11.02.2014
    3Соглашение об ассоциации Украины и ЕС
    Минагрополитики Украины пытается минимизировать риски в случае подписания соглашения об ассоциации с ЕС, чтобы избежать негативных сценариев, заявил Николай Присяжнюк.
    Птицефабрика. Архивное фото
    Экспорт украинской курятины в РФ может возобновиться в течение недели
    13:49 11.02.2014
    39
    Украинская ветеринарная служба в течение недели может возобновить сертификацию продукции Мироновской птицефабрики для дальнейшего экспорта в РФ, сказал Николай Присяжнюк.
    Николай Присяжнюк
    Минагрополитики оценило в 5 млн грн ущерб от захвата здания радикалами
    13:27 11.02.2014
    8
    Минагрополитики оценивает ущерб, нанесенный радикально настроенными сторонниками оппозиции зданию министерства в центре Киева, в 5 миллионов гривен, заявил Николай Присяжнюк.
    Уборка пшеницы
    Присяжнюк: Украина уже собрала рекордные 60 млн тонн урожая зерна
    16:02 22.11.2013
    49
    Украинские аграрии уже преодолели рекордную для страны отметку в 60 миллионов тонн собранного зерна в этом году, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.
    Николай Присяжнюк
    Присяжнюк: партнеры Киева по зерновому пулу не проявляют активности
    12:08 14.11.2013
    8
    Партнеры Украины по созданию Причерноморского зернового комитета не проявляют активности в разработке данного проекта, считает министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.
    Уборка пшеницы
    Украина побила рекорд по сбору зерновых
    17:34 11.11.2013
    192
    Украинские аграрии в 2013 году установят рекорд по сбору урожая зерновых, который составит порядка 60 миллионов тонн, заявил в понедельник министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.
    Николай Присяжнюк
    Присяжнюк: Украина может возглавить AMIS в 2014 году
    17:09 23.10.2013
    60
    Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк заявил, что его страна может возглавить информационную систему сельскохозяйственного рынка AMIS при G20 в 2014 году.
    Уборка пшеницы
    СМИ: цены на зерновые в Украине могут повыситься на 10%
    10:41 03.10.2013
    17
    Отрицательные прогнозы министерства аграрной политики и продовольствия Украины относительно сокращения посевных площадей озимых могут повысить цены на зерновые на 10%.
    Николай Присяжнюк
    Присяжнюк: плохая погода в Украине серьезно не повлияет на урожай
    17:43 30.09.2013
    10
    Сложные погодные условия в Украине нынешней осенью не повлияют серьезным образом на урожай, заявил в понедельник министр аграрной политики и продовольствия страны Николай Присяжнюк.
    Посещение кладбищ
    СМИ: свободных мест на кладбищах в Киеве хватит только на год
    10:54 17.09.2013
    6
    Чиновники предлагают в качестве альтернативы провести реконструкцию имеющихся кладбищ со строительством колумбарных стенок, ввести запрет на погребение традиционным способом в черте города.
    Уборка пшеницы
    Присяжнюк: Украинский экспорт зерна в 2013 г может превысить 30 млн т
    14:22 03.09.2013
    9
    Украина, один из ведущих мировых производителей зерна, в текущем маркетинговом году может экспортировать более 30 миллионов тонн зерновых, заявил министр аграрной политики и продовольствия страны Николай Присяжнюк.
    Уборка пшеницы
    Украина увеличила прогноз экспорта зерновых до 30 млн тонн
    17:02 28.08.2013
    4
    По словам министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, за июль-август Украина уже экспортировала 3,2 миллиона тонн зерна, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
    Николай Присяжнюк
    Присяжнюк: У РФ нет претензий к безопасности украинских продуктов
    16:20 16.08.2013
    15Проблема с экспортом украинских товаров в Россию
    Россия не имеет замечаний к безопасности украинских продуктов питания, заявил в пятницу в Москве после встречи с главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.
    Ячмень
    Украина увеличила экспорт зерна на 24%
    15:26 09.08.2013
    9
    Украина в текущем маркетинговом году уже продала за границу 1,7 миллиона тонн зерна, что на 24% больше, чем за соответствующий период прошлого маркетингового года, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Присяжнюк.
    Птицефабрика
    Четыре украинских предприятия начнут экспорт своей курятины в ЕС
    17:21 19.07.2013
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    В частности, разрешение получили ПАО "Мироновская птицефабрика", "Мироновский мясоперерабатывающий завод "Легко", ООО "Агромарс" и ООО "Птицефабрика "Снятинская Нова".
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