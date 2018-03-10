По данным нардепа Виталия Куприя, существует некая схема, которая используется для реализации сбора не в военных целях. На полученные средства можно было бы приобрести огромное количество военной техники.
Внефракционный народный депутат Виталий Куприй сообщил, что Генеральная прокуратура по его обращению открыла уголовное производство о подделке премьер-министром Владимиром Гройсманом диплома о высшем образовании.
Внефракционный народный депутат Виталий Куприй сообщил, что направил обращения президенту, премьер-министру и генеральному прокурору из-за некачественного питания военнослужащих ВСУ. Если это не поможет, нардеп не исключает общественных акций.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".