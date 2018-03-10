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    Куприй Виталий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Вера Савченко. Архивное фото
    Сестра Савченко разоблачила нардепа в накручивании "лайков" за счет РФ
    03:59 28.02.2018
    692
    Вера Савченко, занимающаяся пиаром своей сестры - нардепа Надежды Савченко, - призывает пользователей соцсетей быть осторожными, ставя "лайки" тому или иному политику.
    Гривны
    СМИ сообщили, как военный сбор "растворяется" в воздухе
    08:14 30.01.2018
    1590
    По данным нардепа Виталия Куприя, существует некая схема, которая используется для реализации сбора не в военных целях. На полученные средства можно было бы приобрести огромное количество военной техники.
    Президент Петр Порошенко
    "Письма" ФСБ. Нардеп заподозрил Порошенко в госизмене
    01:45 15.01.2018
    1786
    Народный депутат Виталий Куприй анонсировал направление запроса в СБУ по факту "государственной измены" президента Петра Порошенко. Ответ он обещает обнародовать в феврале.
    Владимир Гройсман
    ГПУ завела дело о подделке Гройсманом диплома
    00:34 31.10.2017
    3236
    Внефракционный народный депутат Виталий Куприй сообщил, что Генеральная прокуратура по его обращению открыла уголовное производство о подделке премьер-министром Владимиром Гройсманом диплома о высшем образовании.
    Военнослужащие ВСУ в столовой. Архивное фото
    Акции протеста анонсированы из-за некачественного питания в ВСУ
    23:55 09.08.2017
    352Есть надо меньше: Минсоцполитики против украинцев
    Внефракционный народный депутат Виталий Куприй сообщил, что направил обращения президенту, премьер-министру и генеральному прокурору из-за некачественного питания военнослужащих ВСУ. Если это не поможет, нардеп не исключает общественных акций.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Вера Савченко. Архивное фото
    Сестра Савченко разоблачила нардепа в накручивании "лайков" за счет РФ
    03:59 28.02.2018
    692
    Вера Савченко, занимающаяся пиаром своей сестры - нардепа Надежды Савченко, - призывает пользователей соцсетей быть осторожными, ставя "лайки" тому или иному политику.
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