Сестра Савченко разоблачила нардепа в накручивании "лайков" за счет РФ

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Сестра внефракционного народного депутата Надежды Савченко Вера уличила некоторых украинских политиков в искусственном раскручивании своих аккаунтов в соцсетях.

"Друзья и не только, хотелось бы обратить ваше внимание на нехитрые "политтехнологии", которые просочились в соцсети. Как некоторые политики или недополитиканы раскручивают свои аккаунта? Почему их страницы "лайкают" тысячи пользователей соцсетей?" — написала Савченко-младшая на своей странице в Facebook.

Facebook Веры Савченко Комментарий Веры Савченко

В качестве примера она привела "опрос" на странице внефракционного нардепа от партии "УКРОП" Виталия Куприя.

"Обратите внимание на этот "безобидный" и главное СПРАВЕДЛИВЫЙ пост от этого человека (ничего личного, просто попался в ленте):

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"Россия агрессор! Согласен? Жми "лайк"! И вы конечно согласны… И конечно лайкают… Но не "утверждение", а аккаунт этого "политика", таким образом становитесь его "сторонником", создавая ему рейтинг…. Здесь "налайкали" больше 540 000)" — объяснила Вера Савченко, призвав пользователей быть осторожными и "не вступить в в лайк".

Facebook Веры Савченко Скриншот со страницы в Facebook нардепа Виталия Куприя

Позже в комментариях под свои "разоблачающим" постом она добавила скриншот еще одного внефракционщика — Юрия Деревянко, который активно выступает за импичмент действующего президента Петра Порошенко.

Facebook Веры Савченко Комментарии Веры Савченко

Отметим, что у Куприя два аккаунта в Facebook, которые плотно взаимодействуют друг с другом. Так, нардеп на одной из страниц хвастается огромным числом подписчиков и друзей.

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"Бью рекорды в Фейсбуке! Спасибо, друзья и подписчики. Вас теперь у меня далеко за полмиллиона. Из известных политиков передо мной остается только Порошенко и Саакашвили. Охват за месяц (люди, кто смотрел мои посты) также достиг рекордного уровня — более 1200000. Большое количество моих поклонников находится в столице и Киевской области, а также на Западной Украине. Хотя равномерно представлены такие крупные города как Харьков, Днепр и Одесса", — написал Куприй.

Facebook Виталия Куприя Комментарий Виталия Куприя

Примечательно, что за 6 часов данного поста его прокомментировали 26 пользователей (в том числе и сам народный избранник), а репостнули лишь 8. Причем некоторые из комментаторов упрекают Куприя в самолюбовании.