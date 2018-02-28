наверх
28.02.201805:20
Курсы валют НБУ
  • USD26.95- 0.06
  • EUR33.15- 0.12
Рубрики
Ещё
    Общество

    Сестра Савченко разоблачила нардепа в накручивании "лайков" за счет РФ

    (обновлено: )17620
    Вера Савченко, занимающаяся пиаром своей сестры - нардепа Надежды Савченко, - призывает пользователей соцсетей быть осторожными, ставя "лайки" тому или иному политику.
    Вера Савченко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Сестра внефракционного народного депутата Надежды Савченко Вера уличила некоторых украинских политиков в искусственном раскручивании своих аккаунтов в соцсетях.

    "Друзья и не только, хотелось бы обратить ваше внимание на нехитрые "политтехнологии", которые просочились в соцсети. Как некоторые политики или недополитиканы раскручивают свои аккаунта? Почему их страницы "лайкают" тысячи пользователей соцсетей?" — написала Савченко-младшая на своей странице в Facebook.

    Facebook Веры Савченко
    Комментарий Веры Савченко

    В качестве примера она привела "опрос" на странице внефракционного нардепа от партии "УКРОП" Виталия Куприя.

    "Обратите внимание на этот "безобидный" и главное СПРАВЕДЛИВЫЙ пост от этого человека (ничего личного, просто попался в ленте):

    Читайте также: Тамбов по-киевски: соцсети о заявлении Ницой

    "Россия агрессор! Согласен? Жми "лайк"! И вы конечно согласны… И конечно лайкают… Но не "утверждение", а аккаунт этого "политика", таким образом становитесь его "сторонником", создавая ему рейтинг…. Здесь "налайкали" больше 540 000)" — объяснила Вера Савченко, призвав пользователей быть осторожными и "не вступить в в лайк".

    Facebook Веры Савченко
    Скриншот со страницы в Facebook нардепа Виталия Куприя

    Позже в комментариях под свои "разоблачающим" постом она добавила скриншот еще одного внефракционщика — Юрия Деревянко, который активно выступает за импичмент действующего президента Петра Порошенко.

    Facebook Веры Савченко
    Комментарии Веры Савченко

    Отметим, что у Куприя два аккаунта в Facebook, которые плотно взаимодействуют друг с другом. Так, нардеп на одной из страниц хвастается огромным числом подписчиков и друзей. 

    Читайте также: "Золотые" дети. Как живут отпрыски политической элиты Украины 

    "Бью рекорды в Фейсбуке! Спасибо, друзья и подписчики. Вас теперь у меня далеко за полмиллиона. Из известных политиков передо мной остается только Порошенко и Саакашвили. Охват за месяц (люди, кто смотрел мои посты) также достиг рекордного уровня — более 1200000. Большое количество моих поклонников находится в столице и Киевской области, а также на Западной Украине. Хотя равномерно представлены такие крупные города как Харьков, Днепр и Одесса", — написал Куприй.

    Facebook Виталия Куприя
    Комментарий Виталия Куприя

    Примечательно, что за 6 часов данного поста его прокомментировали 26 пользователей (в том числе и сам народный избранник), а репостнули лишь 8. Причем некоторые из комментаторов упрекают Куприя в самолюбовании. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Парубий
    Рада и столкновения: досрочные выборы?
    Снегопад в Киеве
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Медуниверситет им. Богомольца
    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?
    Министр обороны Украины Степан Полторак
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие