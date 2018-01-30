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    СМИ сообщили, как военный сбор "растворяется" в воздухе

    (обновлено: )115940
    По данным нардепа Виталия Куприя, существует некая схема, которая используется для реализации сбора не в военных целях. На полученные средства можно было бы приобрести огромное количество военной техники.
    Гривны
    Украинское фото

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Поступающие в бюджет Украины средства благодаря военному сбору с зарплат граждан не всегда расходуются по назначению и просто "растворяются в воздухе", сообщает издание "Вести".

    Отследить, куда уходят средства, не представляется возможным. Некоторые депутаты Верховной Рады предлагали законодательные инициативы, которые позволили бы упорядочить расходование военного сбора, однако соответствующие законопроекты так и не были приняты.

    Бен Ходжес
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    Согласно сообщению, с лета 2014 года, когда был принят военный сбор, на расходы Вооруженных сил Украины из зарплат украинских граждан было перечислено 37,9 миллиарда гривен. В статье говорится, что на средства, полученные в рамках данного налога, можно было бы приобрести огромное количество военной техники, в частности – 2,3 тысячи американских противотанковых ракетные комплексов Javelin или 16 истребителей F-16 производства США.

    "Конечно, узнать, куда пошли эти миллиарды, невозможно. Они растворяются в бюджете", — заявил внефракционный депутат Виталий Куприй.

    По его словам, он провел собственное расследование и выяснил, что существует некая схема, которая используется для реализации сбора не в военных целях.

    "Отменять военный налог, естественно, не собираются, это очень удобно — никто и никогда не узнает, на что пошли деньги под эгидой тяжелого положения в стране", — отметил нардеп.

    При этом в Минобороны не стали разъяснять, как именно тратится военный сбор, пишет издание.

    "А что касается военного налога, то вопросы лучше задавать тому, кто эти средства собирает", — сообщил пресс-офицер управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович.

    Ранее СМИ сообщали, что в 2017 году Министерство обороны Украины из летального оружия закупало в США только снайперские винтовки и патроны.

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