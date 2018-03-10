Внефракционный народный депутат Виталий Куприй сообщил, что направил обращения президенту, премьер-министру и генеральному прокурору из-за некачественного питания военнослужащих ВСУ. Если это не поможет, нардеп не исключает общественных акций.
Народный депутат Виталий Куприй в эфире "ГС" заявил, что представления о снятии неприкосновенности – способ давления на депутатов, а нардеп Владимир Арешонков подчеркнул, что ГПУ подготовила документы тщательно.
Заграничные полеты с женами и любовницами подвели под уголовную статью не одного чиновника за годы независимости Украину. Но печальный опыт "попередников" ничему не учит современников – они снова наступают на те же грабли.
Соответствующее заявление сделал депутат Рады Виталий Куприй. По его словам, открыто уголовное производство по факту совершения уголовного правонарушения по статье "злоупотребление властью или служебным положением".
Народные депутаты обнаружили в Чернигове дубликаты печатей избирательных комиссий, о чем сообщили на своих страницах в соцсетях. Информацию подтвердили Игорь Луценко, Виталий Куприй и Андрей Денисенко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".