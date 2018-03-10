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    Виталий Куприй

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Военнослужащие ВСУ в столовой. Архивное фото
    Акции протеста анонсированы из-за некачественного питания в ВСУ
    23:55 09.08.2017
    352Есть надо меньше: Минсоцполитики против украинцев
    Внефракционный народный депутат Виталий Куприй сообщил, что направил обращения президенту, премьер-министру и генеральному прокурору из-за некачественного питания военнослужащих ВСУ. Если это не поможет, нардеп не исключает общественных акций.
    Петр Порошенко в Верховной Раде. Архивное фото
    Порошенко заставит Раду голосовать за нужные законопроекты – нардеп
    10:35 26.06.2017
    496
    Народный депутат Виталий Куприй в эфире "ГС" заявил, что представления о снятии неприкосновенности – способ давления на депутатов, а нардеп Владимир Арешонков подчеркнул, что ГПУ подготовила документы тщательно.
    Михаил Охендовский
    Охендовский должен быть привлечен к уголовной ответственности - нардеп
    07:49 28.12.2016
    463Онищенко: новая партия компромата
    Народный депутат Украины Виталий Куприй сообщил, что что Соломенский районный суд удовлетворил его иск и обязал НАБУ начать расследование по заявлению об Онищенко.
    Народный депутат Виталий Куприй
    Нардеп Куприй о медреформе: врачи убили моего новорожденного сына 
    12:21 07.09.2016
    1307Медреформа или медицинский геноцид?
    Народный депутат фракции Радикальной партии Олега Ляшка Виталий Куприй рассказал о смерти в "Охматдете" своего новорожденного сына Степана. Подробнее смотрите в видео.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    На сайте Порошенко появилась петиция с требованием прекратить политрепрессии
    14:21 12.01.2016
    522
    В петиции, зарегистрированной народным депутатом, членом политсовета "УКРОПа" Виталием Куприем, отмечается, что власть использует прокуроров и судей как инструмент расправы с оппонентами.
    Зорян Шкиряк с подругой Екатериной Храмовой
    Шерше ля фам. Как украинские чиновники "горят" из-за своих подруг
    16:50 14.08.2015
    16148
    Заграничные полеты с женами и любовницами подвели под уголовную статью не одного чиновника за годы независимости Украину. Но печальный опыт "попередников" ничему не учит современников – они снова наступают на те же грабли.
    Валерия Гонтарева. Архивное фото
    МВД возбудило уголовное производство против Гонтаревой - нардеп
    18:00 11.08.2015
    1641
    Соответствующее заявление сделал депутат Рады Виталий Куприй. По его словам, открыто уголовное производство по факту совершения уголовного правонарушения по статье "злоупотребление властью или служебным положением".
    Поддельные печати УИК и ОИК в Чернигове
    Задержанный микроавтобус и поддельные печати в Чернигове 
    15:43 25.07.2015
    219Чернигов, 205 округ: итоги
    Народные депутаты обнаружили в Чернигове дубликаты печатей избирательных комиссий, о чем сообщили на своих страницах в соцсетях. Информацию подтвердили Игорь Луценко, Виталий Куприй и Андрей Денисенко.
    Микроавтобус, в котором находились поддельные печати УИК и ОИК
    В Чернигове задержан автобус с фальшивыми печатями избирательных комиссий
    15:15 25.07.2015
    414Чернигов, 205 округ: итоги
    Внефракционный народный депутат Виталий Куприй пишет, что сотрудники правоохранительных органов причастны к фальшивым печатям. По словам Игоря Луценко, задержан водитель с пакетом.
    Виталий Куприй
    Нардеп: представляющиеся бойцами "Донбасса" в Чернигове - самозванцы
    18:48 19.07.2015
    619Чернигов, 205 округ: итоги
    Согласно информации народного депутата Виталия Куприя, размещенной на его странице в Facebook, бойцы передвигаются по городу на военных авто, вооруженные с ног до головы боевым оружием.
    Ситуация в Чернигове
    Списки подкупленных избирателей 205-го округа могли уничтожить - нардеп
    20:35 18.07.2015
    134Местные выборы 2015
    Как сообщил народный депутат Виталий Куприй на своей странице в Facebook, состоялся обзор еще двух штабов Березенко: по ул. Одинцова, 9 и ул. Станиславского, 40.
    В 205-м округе новые факты подкупа избирателей
    Нардеп: в 205-м округе новые факты подкупа избирателей
    17:40 18.07.2015
    171Местные выборы 2015
    Согласно информации народного депутата Виталия Куприя на его странице в Facebook, к подкупу избирателей причастен председатель Черниговской облгосадминистрации Валерий Кулич.
    Силовики в селе Бобовище на Закарпатье во время спецоперации по поимке бойцов Правого сектора
    Правоохранители заблокировали в районе Мукачево 6-7 бойцов ПС - депутат
    21:50 13.07.2015
    788Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    Как отмечается, квалификация прокуратурой случившегося в Мукачево как терроризм является недопустимой и может говорить о политической заангажированности расследования.
    Оглашение приговора А.Пукачу, обвиняемому в убийстве журналиста Г.Гонгадзе
    Пукач заявил о причастности сотрудников ГПУ к убийству Гонгадзе
    05:17 05.06.2015
    349Уголовное дело в отношении экс-президента Кучмы
    Как утверждает народный депутат Виталий Куприй, Пукач назвал фамилии сотрудников Генеральной прокуратуры Украины, которые до сих пор находятся на своих должностях.
    Виталий Куприй
    Оппозиционная риторика набирает в Раде все большую популярность - нардеп
    06:10 05.05.2015
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    По мнению внефракионного народного депутата Виталия Куприя, "все больше и больше людей будут объединяться вокруг оппозиционной риторики". Эта тенденция, по мнени. парламентария, уже очевидна.
    Станислав Сафронов
    В Днепродзержинске проходит обыск в кабинете мэра
    12:47 27.03.2015
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    Правоохранители проводят следственные действия в здании горсовета Днепродзержинска. Мэр находится на лечении, а горсовет намерен провести сессию.
    Штаб партии Блок Петра Порошенко
    Депутат Куприй вышел из фракции "Блока Порошенко" в Раде
    17:25 23.03.2015
    845Отставка Коломойского. Что дальше.
    Народный избранник назвал десять причин, по которым его не устраивает политика президента Украины и вышел из парламентской фракции БПП.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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