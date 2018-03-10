Кинокомпания Universal Pictures разместила на своем YouTube-канале трейлер римейка "Мумия" со звездой Голливуда Томом Крузом. Трейлер был опубликован 4 декабря, в воскресенье, его уже просмотрели почти полтора миллиона человек.
Известный голливудский актер Том Круз и актриса Ольга Куриленко в понедельник на пресс-конференции в Москве рассказали журналистам о новом фильме со своим участием - научно-фантастическом боевике "Обливион" (Oblivion) режиссера Джозефа Косински.
Согласно сайту, при этом число подписчиков страницы Круза в "ВКонтакте" на данный момент превысило 28 тысяч человек. Тремя часами ранее их было около 16 тысяч. На странице актера размещены его фотографии и информация о предстоящих проектах.
Церемония присвоения американскому актеру Тому Крузу статуса почетного гражданина южнокорейского города Пусан состоится в четверг в рамках визита актера в Корею для продвижения своего нового фильма "Джек Ричер".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".