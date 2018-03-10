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    Том Круз

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Актёр Джонни Депп. Архивное фото
    Названы номинанты на "Золотую малину"
    02:23 22.01.2018
    123
    В частности, в числе номинантов - Том Круз, Джейми Дорнан, Марк Уолберг, Джонни Депп, Зак Эфрон, а также Дакота Джонсон, Кэтрин Хайгл, Эмма Уотсон, Дженнифер Лоуренс и Тайлер Перри.
    Актер Том Круз. Архивное фото
    Стало известно, насколько серьезную травму получил Том Круз на съемках
    09:37 17.08.2017
    149
    По информации источника, Том Круз серьезно повредился, и ему потребуются месяцы, чтобы восстановиться. У руководителей фильма не было другого выхода, кроме как приостановить съемки.
    Вашингтон. Архивное фото
    ТОП тем в мире: "мирное давление" США на КНДР, трюк Круза
    15:54 14.08.2017
    195Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Мировые СМИ на первых полосах своих изданий пишут об инциденте с нацистами в американском Шарлоттсвилле, противостоянии США и КНДР, а также о травме Тома Круза на съемочной площадке.
    Том Круз травмировался на съемках шестого фильма Миссия невыполнима
    Том Круз травмировался на съемках шестого фильма "Миссия невыполнима" 
    19:40 13.08.2017
    824
    На видеоролике видно, как актер со страховкой пытался перепрыгнуть с одной крыши на другую, но промахнулся и "достаточно сильно ударился" о стену здания.
    Вышел первый трейлер римейка Мумии с Томом Крузом
    Вышел первый трейлер римейка "Мумии" с Томом Крузом 
    13:29 05.12.2016
    244
    Кинокомпания Universal Pictures разместила на своем YouTube-канале трейлер римейка "Мумия" со звездой Голливуда Томом Крузом. Трейлер был опубликован 4 декабря, в воскресенье, его уже просмотрели почти полтора миллиона человек.
    Том Круз воспроизвел 23 своих роли в режиме нон-стоп в 9-минутном скетче
    Том Круз за девять минут показал 23 своих роли 
    14:35 20.10.2016
    2646
    Известный американский актер Том Круз в девятиминутном скетче воспроизвел 23 своих роли в разных фильмах в ходе шоу телеведущего Джеймса Кордена. Подробнее смотрите в видео.
    Самолет Piper PA-60 слева)
    Два человека погибли при крушении самолета на съемках фильма с Томом Крузом
    05:44 12.09.2015
    370
    Как отмечается, трагедия произошла в департаменте Антиокия. Самого Круза в самолете не было, однако из трех человек на борту двое погибли, еще один ранен.
    Том Круз на премьере новой части Миссия невыполнима
    Том Круз рассказал о работе над фильмом "Миссия невыполнима-6"
    04:48 30.07.2015
    193
    Первый фильм "Миссия невыполнима" режиссера Брайана Де Пальмы вышел на экраны в 1996 году. В 2015 году ожидается выход пятой части боевика - "Миссия невыполнима: Племя изгоев".
    Том Круз и Саймон Пегг на премьере новой части Миссия невыполнима
    Том Круз и Саймон Пегг на премьере новой части "Миссия невыполнима" 
    02:36 25.07.2015
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    Мировая премьера фильма "Миссия невыполнима: Племя изгоев" состоялась в Венской опере 23 июля. "Миссия невыполнима" — один из самых прибыльных проектов киностудии Paramount Pictures.
    Полет Тома Круза за бортом военно-транспортного самолета. Видео
    Опасный трюк Тома Круза на самолете в фильме "Миссия невыполнима 5" 
    14:40 24.07.2015
    674
    Постановщики трюков отметили, что такой полет представлял угрозу для жизни и здоровья актера, и ему не раз предлагали воспользоваться помощью профессиональных каскадеров, но он отказался.
    Актер Том Круз
    Состоялась премьера пятой части фильма "Миссия невыполнима"
    14:20 24.07.2015
    184
    Постановщики трюков отметили, что полет Тома Круза представлял угрозу для жизни и здоровья актера, и ему не раз предлагали воспользоваться помощью профессиональных каскадеров, но он отказался.
    Фотоколл актеров фильма Обливион
    Том Круз и Ольга Куриленко представили в Москве фильм "Обливион"
    12:38 01.04.2013
    139
    Известный голливудский актер Том Круз и актриса Ольга Куриленко в понедельник на пресс-конференции в Москве рассказали журналистам о новом фильме со своим участием - научно-фантастическом боевике "Обливион" (Oblivion) режиссера Джозефа Косински.
    Американский актер Том Круз
    Основатель "ВКонтакте" Дуров "зафрендил" Тома Круза в своей соцсети
    13:49 22.03.2013
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    Согласно сайту, при этом число подписчиков страницы Круза в "ВКонтакте" на данный момент превысило 28 тысяч человек. Тремя часами ранее их было около 16 тысяч. На странице актера размещены его фотографии и информация о предстоящих проектах.
    Американский актер Том Круз
    Том Круз завел страничку в соцсети "ВКонтакте"
    08:23 22.03.2013
    30
    Популярный голливудский актер Том Круз завел страничку в социальной сети "ВКонтакте" - крупнейшем ресурсе подобного рода в русскоязычном интернете.
    Американский актер Том Круз
    Том Круз станет почетным гражданином южнокорейского города Пусан
    13:49 09.01.2013
    36
    Церемония присвоения американскому актеру Тому Крузу статуса почетного гражданина южнокорейского города Пусан состоится в четверг в рамках визита актера в Корею для продвижения своего нового фильма "Джек Ричер".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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