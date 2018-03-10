наверх
10.03.201808:43
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Юрия Тандит

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Юрий Тандит. Архивное фото
    СБУ начала проверку данных о визите украинских депутатов в Крым - Тандит
    20:04 19.03.2017
    1027Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит отказался уточнять, как будет проводится проверка информации о депутатах. Тандит пообещал официально сообщить о результатах, когда они будут известны.
    Юрий Тандит
    СБУ призвала Савченко не публиковать списки пленных
    14:50 07.01.2017
    1584
    Как подчеркнул советник главы СБУ Юрий Тандит, опубликование списков пленных навредит процессу их освобождения: "Не сомневайтесь, мы обязательно проведем определенную работу в рамках действующего законодательства".
    Юрий Тандит
    Тандит: Савченко подробно рассказала СБУ о встрече с главами Л/ДНР
    09:23 18.12.2016
    1041Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Юрий Тандит сообщил, что СБУ подробно опросила Савченко, которая ответила на те вопросы, которые ей были заданы: "Мы знаем, с ее слов, подробно о встрече, которая проходила в Минске".
    Бойцы ВСУ и Красный крест на обмене пленными в Счастье. Архивное фото
    Тандит: за время конфликта на Донбассе освобождены из плена 3 тыс украинцев
    23:15 14.08.2016
    137АТО: в предчувствии военного положения.
    По информации советника председателя Службы безопасности Украины Юрия Тандита, на территории Донбасса незаконно удерживаются 107 украинцев, на территории РФ - 9 человек. Официально представители ДНР и ЛНР подтверждают 45 украинских пленных.
    Бойцы ВСУ и Красный крест на обмене пленными в Счастье
    Ополченцы сообщили о местонахождении 45 пленных в Донбассе - СБУ
    17:38 03.08.2016
    280АТО: в предчувствии военного положения.
    По словам советника главы Служба безопасности Украины Юрия Тандита, ополченцы не сообщили о конкретном дне и месте освобождения украинских пленных, а процесс обмена затягивают.
    Юрий Тандит. Архивное фото
    Cтыдно, когда чиновники воруют у участников АТО - Тандит
    09:23 03.07.2016
    293Правосудие в камуфляже: оружие "Днепра-1", дело Лихолита
    Советник председателя СБУ Юрий Тандит и координатор центров помощи участникам АТО от АП Алексей Липириди прокомментировали информацию о хищении 12 млн гривен, выделенных на психологическую реабилитацию бойцов АТО.
    Юрий Тандит. Архивное фото
    Список "Миротворца" проверяет СБУ - Тандит
    06:46 21.05.2016
    283Сайт "Миротворец", послы G7 и поджог "Интера"
    По словам советника главы СБУ Юрия Тандита, "те кто прикрывается удостоверениями журналистов и действуют в пользу соседнего государства, нарушая законы, шпионя против нашего государства, когда придет время они будут привлечены к ответственности".
    Здание Службы безопасности Украины
    Киев готов обсуждать обмен пленными по формуле "25 на 50" - СБУ
    16:45 18.03.2016
    139Донбасс: мир или война.
    Тандит заявил, что процесс обмена пленными постепенно идет по списку лиц, поданному в прошлом году представителями ДНР и ЛНР. Также, по его словам, в списке на обмен по формуле "25 на 50" Киев обнаружил тех, кто уже был освобожден.
    Нашивка на форме украинского военнослужащего
    Пропавшими без вести в Донбассе считаются почти 700 военных – СБУ
    10:07 15.03.2016
    1073Донбасс: мир или война.
    По словам советника председателя Службы безопасности Украины Юрия Тандита, точное число военных, которые считаются пропавшими без вести, составляет 692 человека.
    Обмен пленными между ЛНР и ВСУ по формуле 3 на 6
    Обмен пленными будет продолжаться - СБУ
    03:30 28.02.2016
    164Донбасс: мир или война.
    По словам советника главы Службы безопасности Украины Юрия Тандита, ополченцы постоянно меняют условия обмена пленными, из-за чего обмены неоднократно срывались.
    Бойцы Вооруженных сил Украины во время обмена пленными возле города Счастье в Луганской области. Архивное фото
    В СБУ заявили, что готовят обмен пленными в формате "25 на 50"
    22:56 24.02.2016
    932Донбасс: мир или война.
    По словам советника председателя СБУ Юрия Тандита, благодаря компромиссу с обеих сторон в настоящее время рассматривается вопрос об освобождении 25 украинских заложников с возможностью передачи 50 человек.
    Служба безопасности Украины СБУ
    В СБУ прокомментировали заявления ДНР относительно пленных
    18:05 07.02.2016
    3125Донбасс: мир или война.
    Согласно заявлению советника главы Службы безопасности Украины Юрия Тандита, будет сделано все для освобождения заложников. Он отметил, что ополченцы полагаются на Уголовный кодекс СССР 1961 года.
    Пленные военные украинской армии. Архивное фото
    С начала конфликта в Донбассе освобождены из плена около 3 тыс человек - СБУ
    22:31 03.01.2016
    631Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит подчеркнул, что пока не может анонсировать дату, когда может состояться следующий обмен пленными между Киевом и ополченцами Донбасса.
    Служба безопасности Украины СБУ
    В СБУ ожидают активизации диалога об обмене пленными
    20:28 03.01.2016
    781Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    Как отметил Юрий Тандит, он не хочет анонсировать возможное освобождение в ближайшее время. "Мы надеемся, что эти праздники, которые идут, они будут иметь смысл для всех, в том числе и по направлению освобождения", - сказал он.
    Служба Безопасности Украины
    СБУ знает о местонахождении 57 украинских заложников на Донбассе - Тандит
    18:51 03.01.2016
    498Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    Как отметил советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит, Украина ожидает, что Россия, как участник минских договоренностей, сделает все, чтобы процесс обмена пленными был ускорен.
    Обмен пленными в Донецкой области
    Украинская сторона и ополченцы изучают списки для обмена пленными - СБУ
    20:47 03.10.2015
    618Донбасс - Минск: отвод вооружений
    По словам Тандита, анонсировать сам процесс освобождения не будут. Списки переданы в Донецк и Луганск, работает минская подгруппа. "Эти списки по каждому из наших ребят проверяются", - отметил он.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Все теги