Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит отказался уточнять, как будет проводится проверка информации о депутатах. Тандит пообещал официально сообщить о результатах, когда они будут известны.
Как подчеркнул советник главы СБУ Юрий Тандит, опубликование списков пленных навредит процессу их освобождения: "Не сомневайтесь, мы обязательно проведем определенную работу в рамках действующего законодательства".
По информации советника председателя Службы безопасности Украины Юрия Тандита, на территории Донбасса незаконно удерживаются 107 украинцев, на территории РФ - 9 человек. Официально представители ДНР и ЛНР подтверждают 45 украинских пленных.
Советник председателя СБУ Юрий Тандит и координатор центров помощи участникам АТО от АП Алексей Липириди прокомментировали информацию о хищении 12 млн гривен, выделенных на психологическую реабилитацию бойцов АТО.
По словам советника главы СБУ Юрия Тандита, "те кто прикрывается удостоверениями журналистов и действуют в пользу соседнего государства, нарушая законы, шпионя против нашего государства, когда придет время они будут привлечены к ответственности".
Тандит заявил, что процесс обмена пленными постепенно идет по списку лиц, поданному в прошлом году представителями ДНР и ЛНР. Также, по его словам, в списке на обмен по формуле "25 на 50" Киев обнаружил тех, кто уже был освобожден.
По словам советника председателя СБУ Юрия Тандита, благодаря компромиссу с обеих сторон в настоящее время рассматривается вопрос об освобождении 25 украинских заложников с возможностью передачи 50 человек.
Как отметил Юрий Тандит, он не хочет анонсировать возможное освобождение в ближайшее время. "Мы надеемся, что эти праздники, которые идут, они будут иметь смысл для всех, в том числе и по направлению освобождения", - сказал он.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".