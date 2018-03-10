Если расследование расстрелов будут вести районные суды, то, основываясь на украинском опыте после 2014 года, я могу лишь сказать, что такой суд можно с таким же успехом основать на Луне, считает немецкий политик.
Во вторник, 20 февраля 2018 года, в четвертую годовщину расстрела активистов Евромайдана, в Киеве проходят многочисленные мемориальные мероприятия. В том числе, люди массово приносят цветы к мемориалу на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве.
На страницы мировых СМИ попали темы крушения пассажирского самолета в иранской провинции Исфахан, перепалки между Биньямином Нетаньяху и Джавадом Зарифом, а также вопросы о том, кто стоял за расстрелами на Майдане.
В сети появилось обращение командующего военно-морскими силами ВСУ Игоря Воронченко. Он отрицает версию, согласно которой причиной убийства четырех морских пехотинцев вблизи Широкино стали неуставные отношения.
Одним из погибших бойцов 36-й бригады морской пехоты МС ВС Украины, которых расстреляли сослуживцы, был 31-летний Валерий Литвиненко. Он был из Лохвицкого района Полтавской области. У него остался ребенок.
Мировые СМИ пишут о сбитом в Сирии самолете РФ Су-25, пилот которого катапультировался, но погиб в бою с террористами на земле, о стрелке по иммигрантам и иностранцам в Италии, о заявлении Умы Турман о домогательстве со стороны Вайнштейна и о загрязнении Британских портов.
Над созданием первого Мемориального центра жертв Холокоста "Бабий Яр" в Киеве работает очень большой штат людей, привлечено финансирование украинских и международных доноров, говорит исполнительный директор центра Яна Баринова.
Мероприятия в честь 75-годовщины трагедии в Бабьем Яре прошли в Украине достойно, заявил политолог Михаил Погребинский. Он также добавил, что президент Порошенко не мог не использовать такой повод для "самопиара и для того, чтобы бросить камень в соседа".
Около 50 болельщиков "Реала" из иракского города Самарра собрались вместе, чтобы посмотреть матч с участием своей любимой команды. В это время в помещение ворвались представители террористической группировки "Исламское государство".
Генеральная прокуратура Украины планирует допросить в качестве свидетеля экс-главу СБУ Валентина Наливайченко, по его заявлению о том, что в феврале 2014 года на Майдане стрельбой по активистам руководили сотрудники российских спецслужб.
В рамках расследования дела о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года следователи генпрокуратуры сначала провели обыск у трех представителей ВО "Свобода", а в пятницу допросили их в качестве свидетелей. Но ГПУ так и не продвинулась в расследовании.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В сети появилось обращение командующего военно-морскими силами ВСУ Игоря Воронченко. Он отрицает версию, согласно которой причиной убийства четырех морских пехотинцев вблизи Широкино стали неуставные отношения.
Одним из погибших бойцов 36-й бригады морской пехоты МС ВС Украины, которых расстреляли сослуживцы, был 31-летний Валерий Литвиненко. Он был из Лохвицкого района Полтавской области. У него остался ребенок.
Если расследование расстрелов будут вести районные суды, то, основываясь на украинском опыте после 2014 года, я могу лишь сказать, что такой суд можно с таким же успехом основать на Луне, считает немецкий политик.
Во вторник, 20 февраля 2018 года, в четвертую годовщину расстрела активистов Евромайдана, в Киеве проходят многочисленные мемориальные мероприятия. В том числе, люди массово приносят цветы к мемориалу на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве.
На страницы мировых СМИ попали темы крушения пассажирского самолета в иранской провинции Исфахан, перепалки между Биньямином Нетаньяху и Джавадом Зарифом, а также вопросы о том, кто стоял за расстрелами на Майдане.
Во вторник, 20 февраля 2018 года, в четвертую годовщину расстрела активистов Евромайдана, в Киеве проходят многочисленные мемориальные мероприятия. В том числе, люди массово приносят цветы к мемориалу на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве.
В сети появилось обращение командующего военно-морскими силами ВСУ Игоря Воронченко. Он отрицает версию, согласно которой причиной убийства четырех морских пехотинцев вблизи Широкино стали неуставные отношения.
Во вторник, 20 февраля 2018 года, в четвертую годовщину расстрела активистов Евромайдана, в Киеве проходят многочисленные мемориальные мероприятия. В том числе, люди массово приносят цветы к мемориалу на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве.
В сети появилось обращение командующего военно-морскими силами ВСУ Игоря Воронченко. Он отрицает версию, согласно которой причиной убийства четырех морских пехотинцев вблизи Широкино стали неуставные отношения.
Во вторник, 20 февраля 2018 года, в четвертую годовщину расстрела активистов Евромайдана, в Киеве проходят многочисленные мемориальные мероприятия. В том числе, люди массово приносят цветы к мемориалу на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве.
В сети появилось обращение командующего военно-морскими силами ВСУ Игоря Воронченко. Он отрицает версию, согласно которой причиной убийства четырех морских пехотинцев вблизи Широкино стали неуставные отношения.