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В рамках расследования дела о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года следователи генпрокуратуры сначала провели обыск у трех представителей ВО "Свобода", а в пятницу допросили их в качестве свидетелей. Но ГПУ так и не продвинулась в расследовании.