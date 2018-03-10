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    расстрел

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
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    Ситуация в Киеве
    Вилли Виммер: ЕС поджимает хвост перед Киевом
    10:14 21.02.2018
    829Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Если расследование расстрелов будут вести районные суды, то, основываясь на украинском опыте после 2014 года, я могу лишь сказать, что такой суд можно с таким же успехом основать на Луне, считает немецкий политик.
    В центре Киева устроили тихую акцию в честь погибших майдановцев
    В центре Киева проходит тихая акция "Ангелы памяти" на Майдане 
    17:45 20.02.2018
    209Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Во вторник, 20 февраля 2018 года, в четвертую годовщину расстрела активистов Евромайдана, в Киеве проходят многочисленные мемориальные мероприятия. В том числе, люди массово приносят цветы к мемориалу на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве.
    69-я церемония вручения премии BAFTA
    Топ мировых тем: вручение BAFTA, снова о расстреле Майдана
    19:12 19.02.2018
    190
    На страницы мировых СМИ попали темы крушения пассажирского самолета в иранской провинции Исфахан, перепалки между Биньямином Нетаньяху и Джавадом Зарифом, а также вопросы о том, кто стоял за расстрелами на Майдане.
    ВМС Украины сделали официальное заявление по поводу расстрела морпехов. Видео
    ВМС Украины сделали официальное заявление по поводу расстрела морпехов 
    00:37 18.02.2018
    6832
    В сети появилось обращение командующего военно-морскими силами ВСУ Игоря Воронченко. Он отрицает версию, согласно которой причиной убийства четырех морских пехотинцев вблизи Широкино стали неуставные отношения.
    Фото морпехов, погибших в Широкино
    В интернете показали фото, расстрелянных сослуживцами морпехов в Широкино
    10:21 16.02.2018
    5916
    Одним из погибших бойцов 36-й бригады морской пехоты МС ВС Украины, которых расстреляли сослуживцы, был 31-летний Валерий Литвиненко. Он был из Лохвицкого района Полтавской области. У него остался ребенок.
    На месте сбитого российского Су-25 в Сирии
    О чем пишут в мире: гибель пилота Су-25, расстрел мигрантов, откровения Умы Турман
    12:40 04.02.2018
    635
    Мировые СМИ пишут о сбитом в Сирии самолете РФ Су-25, пилот которого катапультировался, но погиб в бою с террористами на земле, о стрелке по иммигрантам и иностранцам в Италии, о заявлении Умы Турман о домогательстве со стороны Вайнштейна и о загрязнении Британских портов.
    Наркоторговцы из Бразилии сняли на видео собственную смерть. Видео
    Наркоторговцы в Бразилии сняли момент своей гибели под пулями полицейских 
    02:29 09.11.2017
    823
    В Бразилии полицейские расстреляли подозреваемых в торговле наркотиками молодых людей во время прямой трансляции, которую преступники вели в Facebook из своей машины.
    Возложение цветов к памятнику Минора в 76 годовщину расстрела в Бабином Яру в Киеве
    Баринова: Украинцы стали по-другому относиться к трагедии "Бабьего яра"
    17:41 01.10.2017
    1175
    Над созданием первого Мемориального центра жертв Холокоста "Бабий Яр" в Киеве работает очень большой штат людей, привлечено финансирование украинских и международных доноров, говорит исполнительный директор центра Яна Баринова.
    Центр Киева накануне годовщины расстрелов на Майдане
    Годовщина Майдана: вопрос безопасности каждого - снова №1
    18:14 16.02.2017
    3039Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Жарко обещает быть на Майдане в Киеве с 18 по 22 февраля. Служба безопасности Украины и Министерство внутренних дел готовятся к провокациям и вооруженным заварушкам.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович в Ростовском областном суде
    Янукович назвал стрельбу на Майдане спецоперацией по захвату власти
    22:49 28.11.2016
    326Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам бывшего президента Виктора Януковича, жестокая расправа на Майдане была рационально спланирована и выполнена с целью свержения правительства и захвата власти.
    Михаил Погребинский
    Погребинский: Украина достойно отметила годовщину трагедии в Бабьем Яре
    17:44 30.09.2016
    5830Трагедия Бабьего Яра. 75 лет спустя
    Мероприятия в честь 75-годовщины трагедии в Бабьем Яре прошли в Украине достойно, заявил политолог Михаил Погребинский. Он также добавил, что президент Порошенко не мог не использовать такой повод для "самопиара и для того, чтобы бросить камень в соседа".
    Флаг террористической организации Исламское государство
    В Ираке террористы ИГ расстреляли болельщиков ФК "Реал Мадрид"
    07:09 14.05.2016
    331Военная кампания против "Исламского государства"
    Вооруженные террористы ворвались в кафе и начали беспорядочно стрелять по тем, кто был внутри. Причины атаки - они не любят футбол, считают, что он – антимусульманский.
    Боевики ИГ. Архивное фото
    Шестнадцать болельщиков мадридского "Реала" убиты в результате теракта - СМИ
    19:54 13.05.2016
    1180Военная кампания против "Исламского государства"
    Около 50 болельщиков "Реала" из иракского города Самарра собрались вместе, чтобы посмотреть матч с участием своей любимой команды. В это время в помещение ворвались представители террористической группировки "Исламское государство".
    В Харькове собрался митинг в поддержку разведчика, подозреваемого в расстреле мобильной группы под Счастьем
    В Харькове митингуют в поддержку подозреваемого в расстреле мобгруппы в Счастье
    15:55 13.02.2016
    958
    Согласно информации, Александра Свидро вызвали для уточнения деталей без адвоката, а на месте задержали, допросили и ночью избрали меру пресечения. Митингующие требуют честного расследования.
    Служба безопасности Украины СБУ
    В СБУ прокомментировали заявления ДНР относительно пленных
    18:05 07.02.2016
    3125Донбасс: мир или война.
    Согласно заявлению советника главы Службы безопасности Украины Юрия Тандита, будет сделано все для освобождения заложников. Он отметил, что ополченцы полагаются на Уголовный кодекс СССР 1961 года.
    Пленные. Архивное фото
    В ДНР украинским военнопленным угрожает расстрел - СМИ
    17:43 07.02.2016
    881Донбасс: мир или война.
    Согласно информации, боец "Азова" Евгений Чуднецов был приговорен к 30 годам колонии строгого режима. При этом прокурор требовал его расстрела. Боец попал в плен в феврале 2015 года в Широкином.
    Валентин Наливайченко. Архивное фото
    ГПУ: как бы ни хотел Наливайченко, в расстреле Майдана нет "русского следа"
    17:34 20.10.2015
    2117Дело Ефремова. Первый пошел?
    Генеральная прокуратура Украины планирует допросить в качестве свидетеля экс-главу СБУ Валентина Наливайченко, по его заявлению о том, что в феврале 2014 года на Майдане стрельбой по активистам руководили сотрудники российских спецслужб.
    Ситуация в Киеве. Архивное фото
    Расстрел Майдана. Новые версии Генпрокуратуры
    16:10 17.10.2015
    2832
    В рамках расследования дела о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года следователи генпрокуратуры сначала провели обыск у трех представителей ВО "Свобода", а в пятницу допросили их в качестве свидетелей. Но ГПУ так и не продвинулась в расследовании.
    Георгий Тука
    Тука заявил, что доволен расследованием дела о расстреле мобильной группы
    20:59 26.09.2015
    864
    Согласно заявлению председателя Луганской военно-гражданской администрации Георгия Туки, проверка на полиграфе может открыть новые подробности в деле о расстреле мобильной группы под Счастьем.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    ВМС Украины сделали официальное заявление по поводу расстрела морпехов. Видео
    ВМС Украины сделали официальное заявление по поводу расстрела морпехов 
    00:37 18.02.2018
    6832
    В сети появилось обращение командующего военно-морскими силами ВСУ Игоря Воронченко. Он отрицает версию, согласно которой причиной убийства четырех морских пехотинцев вблизи Широкино стали неуставные отношения.
    Фото морпехов, погибших в Широкино
    В интернете показали фото, расстрелянных сослуживцами морпехов в Широкино
    10:21 16.02.2018
    5916
    Одним из погибших бойцов 36-й бригады морской пехоты МС ВС Украины, которых расстреляли сослуживцы, был 31-летний Валерий Литвиненко. Он был из Лохвицкого района Полтавской области. У него остался ребенок.
    Ситуация в Киеве
    Вилли Виммер: ЕС поджимает хвост перед Киевом
    10:14 21.02.2018
    829
    Если расследование расстрелов будут вести районные суды, то, основываясь на украинском опыте после 2014 года, я могу лишь сказать, что такой суд можно с таким же успехом основать на Луне, считает немецкий политик.
    В центре Киева устроили тихую акцию в честь погибших майдановцев
    В центре Киева проходит тихая акция "Ангелы памяти" на Майдане 
    17:45 20.02.2018
    209
    Во вторник, 20 февраля 2018 года, в четвертую годовщину расстрела активистов Евромайдана, в Киеве проходят многочисленные мемориальные мероприятия. В том числе, люди массово приносят цветы к мемориалу на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве.
    69-я церемония вручения премии BAFTA
    Топ мировых тем: вручение BAFTA, снова о расстреле Майдана
    19:12 19.02.2018
    190
    На страницы мировых СМИ попали темы крушения пассажирского самолета в иранской провинции Исфахан, перепалки между Биньямином Нетаньяху и Джавадом Зарифом, а также вопросы о том, кто стоял за расстрелами на Майдане.
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